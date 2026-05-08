08 de maig de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Detinguts dos homes per una temptativa de robatori violent a la baixada dels Drets de Manresa

Els Mossos mantenen la investigació oberta per aclarir els fets

  • Imatge d'arxiu d'una intervenció policial a la baixada dels Drets de Manresa -

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de maig de 2026 a les 20:22

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres de matinada dos homes de 31 i 33 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència en grau de temptativa a la baixada dels Drets de Manresa, segons ha informat la policia catalana.

Els fets han passat cap a les 3 de la matinada. Tot i que el robatori no s'ha arribat a consumar, la víctima ha patit una agressió física.

Investigació oberta

Els Mossos no han facilitat més detalls sobre l'incident perquè la investigació continua oberta amb l'objectiu d'aclarir els fets i determinar si hi podria haver alguna altra persona implicada en el succés.

Et pot interessar