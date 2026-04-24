Santpedor impulsa una campanya per visibilitzar el maltractament infantil

L'Ajuntament de Santpedor posa en marxa una nova campanya coincidint amb el Dia Mundial contra el maltractament infantil per conscienciar sobre conductes normalitzades que afecten el benestar dels infants i fomentar la responsabilitat col·lectiva.
Crida a la conscienciació social
Coincidint amb el 25 d'abril, Dia Mundial contra el maltractament infantil, l'Àrea Social de l'Ajuntament de Santpedor ha impulsat una campanya amb l'objectiu de donar visibilitat a actituds d'adults que poden perjudicar els infants.
La iniciativa vol interpel·lar tota la ciutadania, des de veïns fins a qualsevol adult que formi part de la vida d'un nen o nena, recordant que el maltractament infantil no sempre és visible ni extrem.
Conductes normalitzades sota la lupa
La campanya posa el focus en accions quotidianes com cridar de manera reiterada, conduir sota els efectes de l'alcohol, humiliar, ignorar o exercir violència física, comportaments que sovint es normalitzen però que tenen conseqüències en el desenvolupament emocional i físic dels infants.
Segons la regidora de Drets Socials, Marijó Aubarell, "és fonamental entendre que el maltractament infantil sovint es manifesta en actituds quotidianes que hem normalitzat i que hem de revisar com a societat".
Responsabilitat col·lectiva i canals d'ajuda
Des del consistori es recorda que garantir el dret dels infants a créixer sense violència és una responsabilitat col·lectiva. Davant qualsevol sospita o coneixement d'una possible situació de maltractament, es demana actuar i informar.
Per això, es posen a disposició canals com el telèfon d'Infància Respon 116111 i la plataforma web Tot Ok?, adreçats tant a adults com a infants.
Un vídeo per promoure la reflexió
La campanya es difon a través d'un vídeo amb missatges clars i directes que convida la ciutadania a reflexionar sobre les seves actituds i a prendre consciència de comportaments normalitzats que poden causar dany.
L'objectiu final és fomentar entorns segurs i lliures de violència perquè els infants puguin créixer en condicions adequades.