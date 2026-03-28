Roben en un pis desallotjat per l'incendi del carrer Santa Llúcia de Manresa

Uns desconeguts han entrat a robar aquest dissabte al vespre en un dels pisos de l'edifici del carrer Santa Llúcia de Manresa que va quedar desallotjat arran de l'incendi registrat el mes de febrer passat en un immoble adjacent.
Accés per una finestra trencada
Els fets han tingut lloc cap a les 8 del vespre, quan una o més persones han accedit al segon pis trencant una finestra de la part posterior de l'edifici, al carrer dels Arcs de Santa Llúcia. El bloc continua buit a causa dels danys estructurals provocats per l'incendi, després que una biga de l'immoble afectat perforés la paret mitjanera. Tot i així, les propietats dels seus inquilins van quedar a l'interior.
Un cop a l'interior, però, l'intrús no ha pogut accedir a la resta d'habitatges, ja que la porta del segon pis estava tancada amb clau. Finalment, hauria abandonat el lloc pel mateix punt d'entrada.
Dispositiu policial i dels Bombers
L'avís a la Policia Local de Manresa l'ha donat un vigilant de seguretat que patrullava la zona i ha detectat el vidre trencat. En arribar al lloc, els agents desconeixien si el lladre encara es trobava dins l'edifici i han activat els Bombers per facilitar l'accés amb seguretat.
Els efectius han entrat a l'immoble a través d'un balcó que dona al carrer Santa Llúcia, utilitzant la cistella d'un camió. Després d'una inspecció, han confirmat el robatori al segon pis.
El propietari de l'habitatge, que actualment està allotjat a l'Alberg del Carme a causa del desallotjament, ha seguit l'operatiu des del carrer i ha estat informat pels propis agents. Ara haurà de presentar denúncia als Mossos d'Esquadra perquè iniciïn una investigació.