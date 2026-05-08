Sant Joan incorpora 2,43 milions d'euros en noves inversions al pressupost

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat una modificació del pressupost municipal per incorporar noves inversions per valor de 2.430.000 euros. La proposta, validada aquest dijous pel ple amb una àmplia majoria, permetrà executar actuacions en espai públic, equipaments, medi ambient i polígons industrials sense augmentar el deute municipal.
Més d'un milió d'euros per transformar l'entrada sud
Una part destacada de les noves inversions es destinarà a la transformació de l'entrada sud del municipi. El projecte preveu la reforma del carrer Manresa amb l'objectiu de pacificar el trànsit, ampliar l'espai per als vianants i renovar la xarxa de clavegueram.
També es preveuen actuacions de millora als polígons industrials Pla dels Vinyats 1 i 2, amb renovació d'instal·lacions i infraestructures.
Actuacions en medi ambient i equipaments esportius
Entre les inversions aprovades hi destaca la substitució de la coberta del pavelló municipal, una actuació que ha de permetre, en una fase posterior, la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. El projecte ja està aprovat i el consistori treballa per obtenir suport econòmic d'altres administracions.
En l'àmbit ambiental també s'inclouen actuacions de renovació de camins i una nova fase de substitució de l'arbrat municipal, després de les actuacions iniciades aquesta primavera al sector Llobet.
Finançament amb romanents i subvencions
Del total de la modificació pressupostària, 611.000 euros provenen de subvencions i 1.814.000 euros corresponen a romanents de tresoreria un cop liquidat el pressupost del 2025.
Segons ha informat el consistori, les noves inversions no comportaran un increment del deute municipal, que a finals del 2025 se situa en el 4,68%.
Millores en equipaments i pressupostos participatius
El paquet d'inversions també inclou actuacions de menor import econòmic destinades a la millora d'equipaments municipals, com la substitució del paviment del pavelló, treballs de manteniment a l'Espai Jove, el Parc i habitatges municipals.
A més, s'incorporen partides vinculades a cultura, turisme i a l'ampliació del pressupost destinat als pressupostos participatius.