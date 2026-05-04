Sant Joan de Vilatorrada celebrarà la segona edició del Correcull per la Natura

Sant Joan de Vilatorrada acollirà el pròxim diumenge 10 de maig la segona edició del Correcull per la Natura, una iniciativa que fusiona activitat física i consciència ambiental amb l'objectiu de preservar l'entorn natural del Collbaix.
L'activitat s'emmarca dins la campanya europea Let's Clean Up Europe i està impulsada per l'Ajuntament, l'associació Voluntàries Mediambientals i l'entitat VEC Cycling&Run. La proposta dona continuïtat a l'edició celebrada el maig de 2024 i aspira a consolidar-se com una cita periòdica al municipi, sent una iniciativa pionera a la comarca del Bages.
Esport i compromís amb el medi ambient
El Correcull consisteix en una cursa participativa en què els inscrits, ja sigui individualment o en equips, recorren diferents trams mentre recullen residus abandonats a la natura. L'objectiu principal és fomentar la sensibilització ambiental i promoure la implicació ciutadana en la cura del territori.
La sortida tindrà lloc a les 10 del matí des del Mas Llobet, amb un recorregut que s'estendrà per diverses zones sota la falda del Collbaix. L'itinerari passarà per punts com l'entorn de l'institut Quercus, el berenador del Collbaix i el camí vell de Rajadell, abans de tornar al punt d'inici. L'activitat s'allargarà fins a les 12 del migdia, moment en què es procedirà al pesatge dels residus recollits.
Participació oberta i premis
La cursa es pot fer en equips de fins a deu persones o de manera individual, i inclourà un avituallament a mig recorregut. A partir del migdia es duran a terme sorteigs i l'entrega de premis, que es dividiran en categories individuals i per grups, amb reconeixements per als tres primers classificats de cada modalitat.
Per participar-hi, es recomana portar roba i calçat còmode, guants de jardineria i un got reutilitzable. Les inscripcions estan obertes fins al divendres 8 de maig -o el mateix dia de la prova si encara queden places- i es poden formalitzar a través del web municipal.