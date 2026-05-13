L'Ateneu Popular la Falç d'Artés impulsa unes jornades contra els discursos de l'extrema dreta

L'Ateneu Popular la Falç d'Artés celebrarà aquest dissabte la primera edició de les Jornades de Primavera al Parc de Can Cruselles, una proposta oberta a tota la població que combinarà debat polític, activitats familiars, esport i música. La iniciativa neix amb la voluntat de crear un espai de trobada i reflexió col·lectiva davant l'auge dels discursos reaccionaris i de l'extrema dreta.
Una jornada per debatre sobre seguretat i control social
La programació començarà a les 5 de la tarda amb la taula rodona Extrema dreta, seguretat i control, concebuda com un espai de debat crític sobre l'augment dels discursos securitaris i les polítiques de control social.
Durant la conversa s'abordaran qüestions com la relació entre els discursos de l'extrema dreta, les ordenances de civisme o la llei d'estrangeria, així com les conseqüències que aquestes polítiques poden tenir sobre la vida quotidiana i els col·lectius més vulnerables.
Des de l'organització expliquen que la jornada vol fomentar el pensament crític i generar espais de participació i intercanvi entre entitats, col·lectius i ciutadania.
Activitats familiars, esport i música
Paral·lelament al debat, durant tota la tarda també hi haurà activitats pensades per a tots els públics. El programa inclou pinta-cares, un taller de ceràmica i sessions de contacontes.
A 2/4 de 7 de la tarda començarà un torneig de bàsquet 3x3, amb inscripcions obertes al mateix moment de l'activitat. Posteriorment, a 2/4 de 9 del vespre, se celebrarà un sopar popular.
La jornada es tancarà amb els concerts dels grups Paper i Boli i Nervi, previstos a partir de les 10 de la nit.
L'Ateneu Popular la Falç vol consolidar aquestes Jornades de Primavera com un espai anual de trobada comunitària que combini cultura, debat i activitats populars.