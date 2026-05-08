El Passeig i Rodalies serà la pròxima parada de l'Alcalde als Barris

El barri del Passeig i Rodalies serà el protagonista de la pròxima jornada de la iniciativa municipal l'Alcalde als Barris, que tindrà lloc el dimecres 13 de maig. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat del regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, dedicarà tot el dia a visitar diferents espais, equipaments i agents socials del barri per conèixer-ne de primera mà les necessitats i inquietuds.
La jornada finalitzarà amb una trobada oberta amb els veïns a 2/4 de 6 de la tarda al Casal Cívic i Comunitari El Castell, un acte en què també participarà la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero.
Visites a escoles, comerços i entitats
L'estada al barri començarà a primera hora del matí amb una visita a l'Institut Lluís de Peguera. Posteriorment, l'alcalde visitarà l'últim nadó empadronat al barri, el Casal Social del Sord i diversos establiments comercials del Passeig de Pere III.
A la tarda, la comitiva municipal es desplaçarà a l'Escola La Renaixença abans de dirigir-se al Casal Cívic i Comunitari El Castell, on es farà la trobada oberta al veïnat.
Quinze jornades als barris de Manresa
La iniciativa l'Alcalde als Barris té com a objectiu apropar el govern municipal a la ciutadania i facilitar el contacte directe amb els veïns per recollir propostes de millora i conèixer la realitat de cada zona de la ciutat.
Aquesta serà la quinzena jornada d'aquest programa, que es va posar en marxa el febrer de 2024. Fins ara, l'alcalde ha dedicat una jornada completa als barris de la Font dels Capellans, la Carretera de Santpedor, el Xup, Plaça Catalunya, la Balconada, el Poble Nou, Valldaura, els Comtals, la Sagrada Família, el Barri Vell, Mion-Puigberenguer, les Escodines, Cal Gravat i les Cots-Guix-Pujada Roja.