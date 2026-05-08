Manresa repassa els 25 anys de trajectòria de Miriam Ponsa amb una gran exposició al Casino

La Sala Gran del Casino de Manresa acollirà a partir del 15 de maig l'exposició Miriam Ponsa. Ofici i activisme. 25 anys de creació conscient, una retrospectiva dedicada a la trajectòria de la dissenyadora manresana que repassa un quart de segle de creació vinculada a l'artesania, el compromís social i la sostenibilitat. La proposta, impulsada per l'Ajuntament de Manresa, oferirà un recorregut per algunes de les col·leccions més emblemàtiques de la creadora.
L'exposició planteja una mirada global a l'univers creatiu de Miriam Ponsa, que al llarg dels darrers 25 anys ha desenvolupat una trajectòria singular al marge dels circuits convencionals de la moda. La mostra explora com el tèxtil es converteix en un llenguatge carregat de significat, memòria i reivindicació, connectant l'ofici artesanal amb l'experimentació contemporània.
La moda com a activisme
Sota el concepte d'Ofici i activisme, la dissenyadora entén la creació com una eina de reflexió i transformació social. Les peces exposades es presenten com a expressions d'un compromís amb el territori, la memòria i les problemàtiques socials i ambientals contemporànies.
La mostra recull col·leccions inspirades en experiències i processos diversos, des de viatges com Dones Mula, La ruta dels Balcans o La ruta de la seda, fins a treballs més vinculats a la transformació personal i material com Roc i Bruna. També hi tindran presència propostes de marcat caràcter polític i social, com La marxa de la sal o I have a dream, així com col·leccions centrades en la memòria històrica i la crítica ambiental, entre elles Exili, Arte povera i Reduir.
L'exposició mostrarà peces de desfilada, projeccions audiovisuals i materials de treball de la dissenyadora, inclosos els llibrets inspiracionals originals de les col·leccions, que es podran consultar en vitrines.
Un reconeixement a una trajectòria internacional
Amb aquesta iniciativa, Manresa reivindica la figura d'una creadora que ha portat el nom de la ciutat a passarel·les i espais internacionals sota una aposta clara per la sostenibilitat, l'artesania i la producció conscient.
La proposta també vol posar en valor la persistència d'una veu artística pròpia i coherent, capaç d'utilitzar la moda com a vehicle per transmetre idees, emocions i posicionaments socials.
Visites comentades i activitats paral·leles
Coincidint amb l'exposició, Miriam Ponsa oferirà dues visites comentades els dies 21 i 28 de maig a les 7 de la tarda. La sessió del dia 28 comptarà amb servei d'interpretació en llengua de signes catalana.
El Centre Cultural el Casino també organitzarà visites dinamitzades per a grups i centres educatius, adaptades a diferents nivells i necessitats.