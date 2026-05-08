Manresa destina 100.000 euros a ajudes per fomentar la contractació indefinida de persones a l'atur

L'Ajuntament de Manresa, a través de ProManresa, ha posat en marxa una nova línia d'ajudes econòmiques destinada a incentivar la contractació indefinida de persones en situació d'atur. El programa compta amb una dotació total de 100.000 euros i té com a objectiu afavorir l'estabilitat laboral i reforçar el vincle entre la formació ocupacional i el mercat de treball local.
Ajuts de fins a 5.000 euros
Les subvencions podran arribar fins als 5.000 euros per cada contracte indefinit a jornada completa. També s'hi podran acollir contractacions amb una jornada mínima del 50%, en aquest cas amb una ajuda proporcional a les hores treballades.
Cada empresa podrà demanar un màxim de dues subvencions. Per accedir-hi, el contracte haurà de ser indefinit des de l'inici de la relació laboral.
Persones amb formació ocupacional
El programa està adreçat a persones en situació d'atur que hagin realitzat més de 20 hores de formació ocupacional al Bages entre els anys 2022 i 2027.
A més, les ofertes laborals s'hauran de gestionar exclusivament a través de ProManresa, que serà l'encarregada de seleccionar els perfils adequats segons les necessitats de cada empresa.
Pagament anticipat de l'ajuda
Una de les novetats del programa és que l'import de la subvenció es pagarà per avançat. Així, un cop aprovada la sol·licitud, l'empresa rebrà la totalitat de l'ajut abans de la justificació final de la despesa.
El període per presentar sol·licituds ja és obert i es mantindrà fins al 31 de maig de 2027 o fins que s'exhaureixi la partida pressupostària. Les peticions s'atendran per ordre cronològic de presentació.