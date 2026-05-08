Aliança Catalana anuncia Jordi Coloma com a candidat a l'alcaldia de Sant Vicenç de Castellet

Aliança Catalana ha anunciat que Jordi Coloma Galceran serà el candidat del partit a l'alcaldia de Sant Vicenç de Castellet en les properes eleccions municipals. La formació ha informat de la designació a través d'un comunicat en què presenta Coloma com a cap de llista del projecte al municipi.
Vinculat al teixit empresarial i associatiu
Jordi Coloma és empresari del sector industrial especialitzat en la reparació i distribució de maquinària CNC. Segons explica el partit, la seva trajectòria professional ha estat vinculada al sector industrial i al teixit productiu català.
En l'àmbit associatiu, actualment és vicepresident de la Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet i participa en l'associació d'empresaris dels polígons del municipi.
Relació amb la vida cultural del municipi
Aliança Catalana també destaca la vinculació de Coloma amb la vida cultural i associativa local. Segons el comunicat, ha participat en representacions teatrals, als Pastorets i a La Passió.
A nivell personal, Coloma és casat i pare de tres fills. El partit també assenyala la seva afició al món de les motos antigues i explica que durant la infantesa i adolescència va practicar trial de manera aficionada.
Perfil transfòbic i capacitista
El perfil a X de Jordi Coloma es caracteritza per un discurs d'una extrema duresa que sovint traspassa les línies del debat polític per entrar en l'atac personal i la deshumanització. Coloma utilitza la seva plataforma per difondre una visió pessimista i reaccionària de la societat, arribant a qüestionar el futur de l'espècie davant la diversitat de gènere. Un exemple clar és la seva reacció davant la visibilitat de les persones transsexuals, sobre les quals ha arribat a afirmar: "Sento dir això, però cada dia estem més tarats. La raça humana ja no té futur", un comentari que s'emmarca clarament en la transfòbia i que nega la legitimitat de la identitat de gènere.
A més d'aquest biaix contra el col·lectiu LGTBI+, Coloma utilitza la salut mental i la discapacitat com a eines de desqualificació cap als seus adversaris i cap a aquells que no s'ajusten als seus estàndards de comportament. En un exercici de capacitisme explícit, ha manifestat que "la mala educació i l'incivisme són dues causes de discapacitat, i com a discapacitat mental el tractaria", utilitzant una condició mèdica de manera pejorativa per insultar tercers. Aquest estil comunicatiu, que combina el menyspreu cap a la diversitat amb l'estigmatització de les malalties mentals, defineix un perfil digital marcat per la intolerància, el seguidisme acrític de Sílvia Orriols i l'ús del discurs de l'odi com a motor de propaganda política.