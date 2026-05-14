El Kursaal portarà diumenge les músiques de la Patum a la sala gran

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest diumenge, 17 de maig, a les 6 de la tarda, el Concert de Patum, una proposta musical que reunirà la Banda Memorial Ricard Cuadra i el grup Flowk per reinterpretar les músiques tradicionals de la Patum amb nous llenguatges sonors. El concert arribarà a Manresa pocs dies abans de la celebració de la festa berguedana i serà la segona vegada que aquest espectacle es programa fora del marc habitual de la Patum.
L'actuació estarà dirigida per Robert Agustina i combinarà les melodies tradicionals patumaires amb influències mediterrànies, cèltiques i folk gràcies a la participació de Flowk, una formació emergent del panorama folk actual que ja va actuar al Kursaal el novembre passat dins del Cicle d'Arrel.
Un homenatge musical amb gairebé trenta anys d'història
El Concert de Patum Memorial Ricard Cuadra es va crear l'any 1998 amb l'objectiu d'homenatjar el músic Ricard Cuadra i continuar la seva tasca de dignificació i renovació de la música de la Patum. Amb el pas dels anys, el projecte ha evolucionat cap a una proposta de creació musical basada en la reinterpretació de les melodies tradicionals patumaires a través de diferents estils i col·laboracions artístiques.
Al llarg de les seves vint-i-vuit edicions, el concert ha fusionat la música de la Patum amb llenguatges contemporanis i ha incorporat artistes i formacions convidades de diversos àmbits musicals.
Flowk aportarà sonoritats folk i mediterrànies
En aquesta edició, la Banda Memorial Ricard Cuadra compartirà escenari amb Flowk, grup format per Ciscu Cardona a la guitarra, Marc del Pino a l'acordió i Xavi Castanys a la mandolina. La formació ha consolidat la seva trajectòria amb el disc Trobada i amb actuacions en festivals i escenaris d'arreu del territori i de l'àmbit internacional.
El concert suposarà una nova aproximació a les músiques de la Patum des d'una mirada contemporània i oberta a la fusió de gèneres. L'any passat, el Kursaal ja va acollir aquesta proposta amb una actuació protagonitzada pel pianista menorquí Marco Mezquida.
Les entrades tenen un preu de 15 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys, titulars del Carnet Galliner i menors de 30 anys, i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.