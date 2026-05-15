El bagenc Norman López triomfa als Premis Crit de continguts en català

El creador bagenc Norman López, vinculat a El Ganxo Produccions, ha estat reconegut aquest dijous als Premis Crit 2026 amb el guardó a la categoria de videojocs i oci alternatiu. La gala es va celebrar al Teatre Coliseum de Barcelona i va reunir unes 1.200 persones entre creadors de contingut, productores, plataformes, periodistes i professionals de la indústria audiovisual.
Els Premis Crit són una iniciativa de 3Cat, l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) i Accent Obert amb l'objectiu de reconèixer, impulsar i professionalitzar la creació de continguts en llengua catalana a les xarxes socials.
Reconeixement al contingut digital en català
La segona edició dels guardons va distingir diferents creadors i projectes digitals en diverses categories. Entre els principals premis hi ha el de millor creadora per a Laura Grau i els reconeixements als projectes Ets i uts i Guarres! com a millor projecte d'indústria i millor projecte independent, respectivament.
En el cas de Norman López, el jurat el va premiar pel seu treball en l'àmbit dels videojocs i l'oci alternatiu, una de les categories dedicades als nous formats digitals en català.
Una gala amb representació de diversos àmbits
El palmarès també va reconèixer creadors i projectes en categories com entreteniment, informació i actualitat, divulgació científica, cultura, compromís social, esports, llengua i literatura, gastronomia, humor o estil de vida.
Entre els guardonats hi ha noms com Emma Soler com a creadora emergent; Laura Tapiolas en informació i actualitat; Pol Casellas en cultura; Sara S. Ribes en compromís social, o elPolyklin en humor.
El vídeo de l'any va ser per a Berti Iau, mentre que el premi a llengua i literatura va recaure en el projecte SOS Català, impulsat per Mireia Morales i Blanca Roca.