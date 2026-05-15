El bagenc Norman López triomfa als Premis Crit de continguts en català

La gala celebrada al Teatre Coliseum reuneix 1.200 professionals del sector digital

  Norman López amb el seu Premi Crit

El creador bagenc Norman López, vinculat a El Ganxo Produccions, ha estat reconegut aquest dijous als Premis Crit 2026 amb el guardó a la categoria de videojocs i oci alternatiu. La gala es va celebrar al Teatre Coliseum de Barcelona i va reunir unes 1.200 persones entre creadors de contingut, productores, plataformes, periodistes i professionals de la indústria audiovisual.

Els Premis Crit són una iniciativa de 3Cat, l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) i Accent Obert amb l'objectiu de reconèixer, impulsar i professionalitzar la creació de continguts en llengua catalana a les xarxes socials.

Reconeixement al contingut digital en català

La segona edició dels guardons va distingir diferents creadors i projectes digitals en diverses categories. Entre els principals premis hi ha el de millor creadora per a Laura Grau i els reconeixements als projectes Ets i uts i Guarres! com a millor projecte d'indústria i millor projecte independent, respectivament.

En el cas de Norman López, el jurat el va premiar pel seu treball en l'àmbit dels videojocs i l'oci alternatiu, una de les categories dedicades als nous formats digitals en català.

Una gala amb representació de diversos àmbits

El palmarès també va reconèixer creadors i projectes en categories com entreteniment, informació i actualitat, divulgació científica, cultura, compromís social, esports, llengua i literatura, gastronomia, humor o estil de vida.

Entre els guardonats hi ha noms com Emma Soler com a creadora emergent; Laura Tapiolas en informació i actualitat; Pol Casellas en cultura; Sara S. Ribes en compromís social, o elPolyklin en humor.

El vídeo de l'any va ser per a Berti Iau, mentre que el premi a llengua i literatura va recaure en el projecte SOS Català, impulsat per Mireia Morales i Blanca Roca.

