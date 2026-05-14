Manresa reforça les mesures i aconsegueix reduir la població de coloms urbans

L'Ajuntament de Manresa ha aconseguit reduir la població de coloms respecte del darrer cens de 2021 i espera accentuar aquesta tendència durant els pròxims mesos gràcies al reforç de les mesures de control i gestió implantades recentment.
Segons les dades facilitades per la Regidoria de Sanitat, el cens estimat de coloms a la ciutat aquest 2025 se situa entre 8.785 i 11.389 exemplars. Tot i que la xifra continua sent elevada, representa una disminució respecte del cens de 2021, quan la població estimada oscil·lava entre 10.662 i 13.822 individus.
Nous controls per reduir la presència d'aus
Des del passat 1 d'abril està en funcionament un nou contracte de gestió de captures que incorpora més controls als indrets amb una major incidència d'excés de coloms. Els punts amb més densitat detectats al darrer cens són els barris de la Sagrada Família, el Barri Antic, la Barriada Saldes, les Escodines i la zona de la carretera de Vic-Remei.
L'evolució històrica dels censos mostra importants variacions en les darreres dècades. L'any 1995 s'estimaven 7.780 coloms; el 2006, 5.215, i el 2017, entre 3.672 i 4.760 exemplars. El consistori considera que la comparativa amb el cens de 2021 confirma que les mesures actuals estan contribuint a contenir la proliferació.
Pedagogia, captures i barreres físiques
Actualment, les actuacions municipals per evitar l'augment de la població de coloms inclouen campanyes de pedagogia dirigides a les persones que els alimenten, el tancament d'edificis abandonats on proliferen aquestes aus, la instal·lació de barreres físiques en punts crítics i les captures a les zones més afectades.
L'Ajuntament també destaca que els nous contenidors de residus tancats contribueixen a restringir l'accés dels coloms al menjar.
Pel que fa a les captures, el consistori subratlla que no s'utilitzen gàbies d'extinció per inanició. Segons la Regidoria de Sanitat, els coloms capturats tenen accés a menjar i aigua i són gestionats "de forma ètica" per una empresa autoritzada i d'acord amb la normativa vigent.
Les cotorres, l'altra espècie sota control
Pel que fa a altres aus presents al nucli urbà, l'Ajuntament assenyala que les cotorres també són objecte de seguiment. Actualment, però, només se'n retiren els nius que poden comportar un risc per a la seguretat.
En canvi, espècies com la tórtora turca o el tudó no tenen consideració de plaga i no se'n fa cap control poblacional.