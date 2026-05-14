El CAE i el Guillem Catà porten els jocs tradicionals catalans a Tolosa

El CAE i alumnat de primer i segon curs del cicle formatiu d'Animació Sociocultural i Turística (ASCT) de l'institut Guillem Catà de Manresa van participar el cap de setmana passat al festival internacional de jocs Alchimie du Jeu, celebrat a la ciutat francesa de Tolosa.
L'expedició manresana va dinamitzar un estand propi dedicat als jocs tradicionals catalans, on les persones assistents van poder descobrir i practicar activitats com les bitlles catalanes, el llançament d'espardenya o saltar a corda.
Un espai per compartir experiències educatives i lúdiques
L'estand català també va servir com a punt de trobada amb altres entitats, professionals i persones voluntàries vinculades al món del joc i el lleure educatiu.
El festival Alchimie du Jeu, que aquest any arribava a la 23a edició, és una de les trobades lúdiques més importants de França i aplega cada any milers de participants, associacions, editorials i professionals relacionats amb els jocs de taula i el lleure educatiu.
L'estada a Tolosa es va desenvolupar del 7 al 10 de maig i va combinar la participació activa al festival amb visites i espais d'intercanvi professional i educatiu. El grup va estar acompanyat per Dominique Dumeste, membre de l'Associació Francesa de Ludoteques i col·laboradora permanent de la Setmana de Jocs al Carrer del CAE.
Visites, taules rodones i contactes professionals
Durant el viatge, l'expedició va visitar la Halle de la Machine, un espai cultural dedicat a grans estructures mecàniques i teatrals, on van poder veure una exposició protagonitzada per un minotaure gegant.
Divendres van preparar i muntar l'estand de jocs tradicionals i van establir contactes amb altres associacions, organitzadors de festivals i professionals del sector. També van assistir a la taula rodona Nits de joc, una mateixa pràctica des de diferents aproximacions, amb la participació de la presidenta de l'Associació Francesa de Ludoteques, Anna Mazé.
Dissabte, l'alumnat va visitar la ludoteca Les Ludotines per conèixer diferents models de disseny i organització d'espais de joc. La jornada també va permetre descobrir experiències impulsades per organitzadors d'esdeveniments com Toulouse Plages o Ludimonde, especialitzats en espais lúdics i ludoteques itinerants.
El joc inclusiu, un dels aspectes destacats
Un dels àmbits que més va destacar durant la visita va ser el coneixement de projectes vinculats a la inclusió i l'accessibilitat en el joc.
L'alumnat va conèixer iniciatives d'adaptació de jocs per a persones cegues impulsades per l'associació AccessiJeux, així com propostes relacionades amb l'ús del llenguatge de signes per facilitar la participació de persones amb pèrdua auditiva.
La participació de l'alumnat del Guillem Catà en aquesta experiència ha estat possible gràcies a una subvenció del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i està cofinançada per la Unió Europea, dins del Pla de Mesures Innova FP del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat.