El torneig de Catan del CAE celebrarà la 15a edició el 29 de maig a Manresa

El CAE i el Club del Joc organitzaran el pròxim divendres 29 de maig la 15a edició del Torneig de Catan, una cita consolidada entre els aficionats als jocs de taula de Manresa i la Catalunya Central. L'activitat tindrà lloc de 3/4 de 9 del vespre fins a la mitjanit als antics locals del CAE, a la plaça del Milcentenari, i formarà part de la programació vinculada al Dia Internacional del Joc, que se celebra el 28 de maig.
Tres rondes de competició amb places limitades
El torneig es disputarà amb el joc bàsic de Catan, sense expansions, en partides de quatre jugadors. La competició constarà de tres rondes de 45 minuts com a màxim, amb escenaris predefinits diferents en cada fase. La primera ronda es decidirà per sorteig i, posteriorment, les taules s'organitzaran segons la classificació acumulada.
El sistema de puntuació es basarà en els punts de victòria aconseguits a cada partida i, en cas d'empat, es tindrà en compte la puntuació acumulada. Les tres persones millor classificades rebran un joc de taula com a premi.
L'organització ha informat que les places són limitades i que cal formalitzar la inscripció prèvia a través del web del CAE. Durant la jornada també hi haurà servei de begudes.
Una cita consolidada al calendari lúdic
Els organitzadors han destacat que el canvi de dia, passant al divendres al vespre, busca afavorir una major participació i reforçar el caràcter social de la trobada. El torneig és possible gràcies a la implicació del voluntariat i de les persones col·laboradores.
L'activitat compta amb la col·laboració de la Fundació La Xarranca i Devir, així com amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, dins les activitats de lleure i dinamització juvenil impulsades pel CAE.
Catan, conegut inicialment com Els colons de Catan, és un dels jocs de taula més populars del món des de la seva aparició l'any 1995 i des del 2010 també disposa de versió en català.