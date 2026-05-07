El CAE consolida el creixement de l'àrea de Joves amb més participació

El CAE ha presentat el balanç de l'activitat de l'àrea de Joves corresponent al 2025 amb uns resultats que confirmen el creixement de l'activitat i la consolidació dels seus principals programes i serveis socioeducatius arreu de la Catalunya Central.
Entre les iniciatives que han registrat un increment més destacat de participació hi ha el programa Lúcids, que va reunir 169 participants en les seves dues edicions, i Tarasca, amb 105 participants. També han mantingut una bona resposta altres propostes com Entra en Joc, amb 53 participants, i +Kampana, amb 32.
L'entitat destaca que aquests programes contribueixen a reforçar el treball educatiu i comunitari amb infants, adolescents i joves, especialment en àmbits vinculats al lleure educatiu i l'acompanyament socioeducatiu.
Ampliació dels serveis juvenils
Paral·lelament als programes, el CAE també ha consolidat la seva xarxa de serveis i equipaments juvenils. Durant el 2025, l'àrea de Joves ha gestionat sis equipaments juvenils, tres serveis de reforç escolar i l'aula socioeducativa de Manresa, a més del projecte Momentum, impulsat conjuntament amb el Consell Comarcal del Bages.
L'activitat també s'ha estès als centres educatius del territori a través de tallers i projectes específics. A l'estiu, el CAE va organitzar casals per a joves d'entre 11 i 17 anys amb la participació de 237 adolescents, 11 monitors i 3 vetlladors.
Segons l'entitat, aquests serveis contribueixen a reforçar la dimensió educativa, comunitària i de conciliació familiar de les activitats de lleure.
Millora del sistema d'avaluació
Un dels aspectes que el CAE posa en valor del darrer any és la millora en la sistematització i quantificació de les avaluacions dels projectes, fet que ha permès obtenir una anàlisi més precisa de l'impacte de les activitats desenvolupades.
Les dades recollides mostren una satisfacció elevada entre els diferents col·lectius vinculats als programes. Les famílies són el grup que atorga una puntuació més alta, amb una valoració mitjana de 4,59 sobre 5. Els equips professionals puntuen els serveis amb un 4,39; les persones participants, amb un 4,2, i els centres educatius, amb un 4,16.
La responsable de l'àrea de Joves del CAE, Mariona Altimira, assegura que aquestes dades "evidencien una valoració especialment positiva per part de les famílies i els equips educatius".
Tot i això, Altimira també assenyala alguns reptes de futur, especialment pel que fa a la vinculació amb el públic adolescent. "Les dades posen de manifest la dificultat de connectar amb el públic adolescent, especialment en els projectes de més continuïtat", explica.
Reptes de futur
El CAE considera que el creixement en volum d'activitat i en complexitat dels serveis consolida l'àrea de Joves com un agent educatiu i comunitari de referència al territori. En aquest context, l'entitat aposta per continuar evolucionant cap a propostes "més flexibles, participatives i adaptades als interessos dels adolescents", alhora que preveu reforçar encara més el sistema d'avaluació com a eina de millora contínua dels projectes.
L'àrea de Joves del CAE desenvolupa iniciatives socioeducatives dirigides a preadolescents, adolescents i joves amb l'objectiu de fomentar el creixement personal, la participació i la cohesió social a través del lleure educatiu.