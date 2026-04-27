Els infants de l'Entra en Joc del CAE es converteixen en artistes amb el CAEMuseu

El projecte Entra en Joc del CAE ha culminat una experiència educativa que ha convertit 36 infants en artistes a través del CAEMuseu. La iniciativa, desenvolupada durant mesos, ha apropat els participants a grans referents de l'art i s'ha tancat amb una exposició oberta a les famílies durant el casal de Setmana Santa.
Un projecte artístic al llarg del curs
El CAEMuseu és una proposta creativa que s'ha dut a terme entre l'octubre de 2025 i l'abril de 2026 amb la participació de 36 infants d'entre 5 i 12 anys. Al llarg d'aquest període, els participants han treballat cada mes la figura d'un artista reconegut internacionalment.
Entre els referents abordats hi ha noms com Vincent van Gogh, Frida Kahlo, Piet Mondrian, Joan Miró, Henri Matisse i Zaha Hadid, a partir dels quals els infants han explorat diferents estils i llenguatges artístics.
Experimentació i desenvolupament personal
El projecte ha combinat aprenentatge i creativitat mitjançant activitats diverses com la pintura, els autoretrats, els murals amb relleu, els collages o la construcció de maquetes de ciutats.
Aquestes propostes han permès fomentar l'expressió artística dels infants i contribuir al seu desenvolupament personal en un entorn participatiu i vivencial.
Exposició final oberta a les famílies
Com a cloenda, durant el casal de Setmana Santa es va organitzar una exposició amb els treballs realitzats, oberta a les famílies. Els mateixos infants van exercir de guies, explicant les seves creacions i el procés seguit.
Les visites, celebrades els dies 31 de març i 1 d'abril, van comptar amb la participació de 28 familiars i es van completar amb un esmorzar final, que va afavorir un espai de trobada i celebració.