El CAE presenta el dossier «Aprendre jugant» per fer dels jocs de taula una eina educativa

Una proposta per aprendre a través del joc
Amb motiu de Sant Jordi, el CAE ha donat a conèixer el dossier Aprendre jugant. Jocs de taula educatius, una proposta que posa el focus en el valor de l'aprenentatge, el joc i la cultura com a motors de transformació social.
El projecte neix amb la voluntat d'oferir una mirada pràctica i aplicada sobre com es pot aprendre a través dels jocs de taula, a partir de l'experiència de professionals i persones voluntàries vinculades al món lúdic i educatiu.
Una eina per a l'educació i la dinamització de grups
La publicació s'adreça especialment a monitors i monitores de lleure, equips d'educació no formal, docents i qualsevol persona que treballi amb grups i vulgui incorporar el joc com a recurs educatiu.
L'objectiu és facilitar eines per utilitzar els jocs de taula com a instrument de dinamització i aprenentatge en diferents contextos.
Fonaments educatius i recursos pràctics
El dossier s'estructura en dues parts. La primera recull els fonaments educatius dels jocs de taula, amb continguts sobre la diferència entre jocs competitius i cooperatius, el paper de la persona dinamitzadora i criteris per seleccionar jocs segons objectius pedagògics.
La segona part inclou un recull pràctic de jocs orientats a treballar competències, valors i aprenentatges diversos, amb propostes d'adaptació a diferents realitats educatives.
El joc com a eina de transformació social
Amb aquesta iniciativa, el CAE vol reforçar el paper del joc com una eina pedagògica accessible, significativa i amb capacitat de generar aprenentatges i vincles comunitaris.
El dossier s'emmarca dins el Pla de Formació de l'Associacionisme i el Voluntariat a Catalunya i compta amb el suport del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Ha estat elaborat per l'equip del CAE amb la col·laboració de diversos professionals del sector educatiu i lúdic.
Una proposta vinculada a Sant Jordi
Des del CAE es fa una crida a la ciutadania a descobrir el recurs i a posar-lo en pràctica, destacant el valor de jugar, compartir i aprendre en comunitat.
En el marc de Sant Jordi, la proposta vol complementar la dimensió literària de la diada i reivindicar el joc com una eina educativa amb impacte social.