El CAE presenta l'oferta formativa del 2026 amb més itineraris i aposta per la presencialitat

El CAE ja té a punt la seva oferta formativa per al 2026, una programació àmplia i diversa que combina cursos presencials, alguns d'ells subvencionats, pensats per donar resposta a les necessitats actuals dels àmbits educatiu, socioeducatiu i de lleure, així com al benestar personal i al desenvolupament de competències professionals.
Una proposta diversa i adaptada als reptes actuals
La nova programació del CAE per al 2026 manté l'essència del seu model formatiu, basat en la proximitat, el rigor pedagògic i la continuïtat en l'aprenentatge. L'oferta inclou cursos presencials que responen tant a demandes professionals com a interessos personals, amb una mirada integral que combina coneixement tècnic, vivència i desenvolupament competencial.
Entre les principals novetats, destaquen formacions centrades en l'autocura, el treball educatiu amb adolescents i l'ús de noves eines de comunicació digital. Alhora, el CAE reforça l'àmbit del lleure educatiu, amb diverses edicions dels cursos de monitoratge al llarg de l'any, per donar resposta a l'elevada demanda existent.
La presencialitat com a element clau del model
La directora de l'Escola de Formació del CAE, Rosa Porquet, subratlla que l'entitat manté una aposta clara per la formació presencial. "Fem formació a contracorrent, perquè apostem per la presencialitat en un temps de pantalles. Creiem que és un element clau del nostre model, perquè genera proximitat, facilita l'aprenentatge vivencial i afavoreix l'intercanvi d'experiències i la creació de vincles", assenyala.
Porquet també posa l'accent en el paper del professorat, destacant que el CAE treballa amb professionals amb una trajectòria sòlida i molt vinculats a la pràctica educativa i social del territori. Segons explica, aquesta combinació permet garantir "una formació actualitzada, útil i amb aplicació real".
Cinc itineraris formatius per construir recorreguts personalitzats
De cara al 2026, el CAE consolida i amplia els seus itineraris formatius, que passen de quatre a cinc àmbits diferenciats. Aquest sistema permet que cada persona pugui construir un recorregut coherent i progressiu, adaptat al seu ritme i als seus objectius personals i professionals.
Els cinc itineraris formatius són: intervenció educativa bàsica; intervenció educativa especialitzada; benestar personal; lideratge personal i d'equips, i comunicació en xarxa, aquest darrer com a nou itinerari incorporat a la programació. Tots ells ofereixen una mirada transversal i integral, combinant formació tècnica, competencial i vivencial.
Formació contínua, subvencionada i vinculada al territori
Una part important de l'oferta del CAE s'emmarca en la formació contínua, possible gràcies al suport del Consorci de Catalunya per a la Formació Contínua. Aquest suport permet oferir cursos totalment subvencionats, alineats amb les polítiques públiques d'ocupació i capacitació professional.
A més, la programació del 2026 inclou cursos subvencionats dins del programa FOAP, adreçats principalment a persones en situació d'atur o demandants d'ocupació, amb l'objectiu de millorar-ne l'ocupabilitat i facilitar la inserció laboral.
Finalment, l'oferta es completa amb cursos de gestió associativa adreçats a entitats, que es programen conjuntament amb l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya central, reforçant així el vincle del CAE amb el teixit social i associatiu del territori.