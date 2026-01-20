L'Institut Lacetània obre aquest dissabte les portes als futurs alumnes d'ESO

L'Institut Lacetània de Manresa celebrarà aquest proper dissabte 31 de gener, a les 10 del matí, una jornada de portes obertes adreçada a les famílies i a l'alumnat de primària que el curs vinent iniciaran l'educació secundària obligatòria.
La jornada permetrà conèixer de prop el projecte educatiu del centre, basat en el seguiment personalitzat de l'alumnat, la formació científica i tecnològica, la mobilitat internacional i una aposta clara per la inclusió i l'atenció a la diversitat. Les famílies que hi assisteixin podran visitar les aules i els tallers del centre i veure exemples concrets de les activitats que s'hi porten a terme.
Un projecte educatiu centrat en l'alumne
L'Institut Lacetània és un centre de referència al Bages, amb una llarga trajectòria educativa que posa l'alumnat al centre del procés d'aprenentatge. El model educatiu es basa en el coneixement individual de cada estudiant, el treball tutorial i l'acompanyament constant, amb l'objectiu de garantir el benestar emocional i l'èxit acadèmic de tot l'alumnat.
Un dels punts forts del centre és la seva aposta per la formació científica, tecnològica i pràctica, combinant l'ús de les noves tecnologies amb el treball manual i experimental. En aquest sentit, l'Institut Lacetània ofereix una optativa de robòtica ja des de primer d'ESO, que permet a l'alumnat iniciar-se en el pensament computacional, la programació i el treball en equip.
El projecte educatiu del Lacetània incorpora també la mobilitat internacional com a eina de creixement personal i acadèmic, amb programes i experiències que fomenten l'obertura cultural i l'aprenentatge de llengües.
Per participar a la jornada de portes obertes cal inscriure's prèviament a través de la pàgina web del centre.