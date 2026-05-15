Glòria Ballús celebra els 77 anys homenatjant dos compositors manresans que ha recuperat

La musicòloga i excap de protocol de l'Ajuntament de Manresa, Glòria Ballús, ha celebrat aquest divendres el seu 77è aniversari de la manera que millor defineix la seva trajectòria vital: compartint música, memòria i patrimoni cultural. El celler Abadal, a Horta d'Avinyó, ha estat l'escenari d'un gran concert-homenatge que ha reunit un centenar llarg de persones i que ha servit per recuperar i reivindicar l'obra de dos compositors manresans gairebé oblidats: Manuel Jovés Torras (1886-1927) i Joaquim Pecanins Fàbregas (1883-1948).
La vetllada ha esdevingut molt més que un concert. Durant prop de dues hores, el públic ha tingut l'oportunitat d'endinsar-se en un patrimoni musical pràcticament desconegut gràcies a la feina ingent de recerca i recuperació que Ballús ha dut a terme durant anys. El resultat ha estat una proposta intensa, diversa i plena de sensibilitat que ha combinat interpretació musical, divulgació històrica i emoció compartida.
Vint-i-tres peces interpretades
El concert ha inclòs un total de 23 peces degudament seleccionades dels dos compositors, amb un repertori extraordinàriament variat que ha passat per sardanes, tangos, valsos, cuplets i cançons tradicionals. La selecció ha permès descobrir la riquesa estilística dels autors i entendre la seva aportació a la música catalana i popular de principis del segle XX.
La mateixa Glòria Ballús ha participat activament en la interpretació al piano, acompanyada d'un ampli grup d'intèrprets que han assumit el repte de donar vida a unes partitures que els eren desconegudes. Hi han participat Mireia Subirana amb la veu, Arnau Hernández al piano, Sònia Antón amb la veu i el clarinet, David Martell al piano, Anna Clarena al violí, Marcel Martínez amb veu i piano, i Celeste Alías a la veu, amb Roger Mas al piano.
Els músics han ofert interpretacions molt cuidades que han sabut fer-se seves i transmetre tant l'elegància de les peces més clàssiques com el caràcter popular i proper d'altres composicions. Tot plegat ha generat una atmosfera íntima i càlida que ha connectat ràpidament amb el públic.
Un final coral i emotiu
Un dels moments més especials de la tarda ha arribat al tram final del concert, quan Glòria Ballús ha instat el públic a sumar-se a la interpretació col·lectiva del Fum, fum, fum. La peça, incorporada per Joaquim Pecanins a partir de les Matines de Nadal de Prats de Lluçanès, ha convertit la sala en una gran coral improvisada sota la direcció d'Anna Gorchs. Amb Glòria Ballús al piano sostenint el moment, els assistents han cantat plegats en un final carregat de simbolisme i complicitat que ha arrencat llargs aplaudiments.
Després del concert, els participants han pogut compartir un berenar-sopar a les instal·lacions del celler Abadal, en una cloenda distesa que ha permès comentar les peces escoltades i felicitar personalment la musicòloga manresana.
Recuperar el patrimoni musical manresà
La celebració ha evidenciat la importància de la tasca de recuperació patrimonial impulsada per Glòria Ballús, que des de fa anys investiga i divulga figures musicals vinculades a Manresa i al territori. La recuperació de les partitures de Manuel Jovés i Joaquim Pecanins ha implicat una feina minuciosa de documentació, localització i adaptació musical que ha permès tornar a escoltar unes obres que havien quedat pràcticament oblidades.
També ha quedat palès l'esforç dels intèrprets per adaptar-se a unes composicions noves per a ells i donar-los forma escènica amb rigor i sensibilitat. La combinació entre recerca històrica i interpretació en directe ha convertit el concert en una experiència singular, allunyada dels repertoris habituals i centrada en la reivindicació d'un patrimoni cultural de proximitat.
Qui eren Manuel Jovés i Joaquim Pecanins?
Manuel Jovés Torras, nascut a Manresa el 1886, va estudiar música a l'Escolania de Montserrat i va desenvolupar una trajectòria molt diversa com a violinista, compositor i director. Va dirigir l'Orfeó Manresà entre 1906 i 1908 i va escriure diverses obres corals i populars. També va treballar al món del teatre i de les revistes musicals, especialment durant la seva etapa a l'Argentina, on va destacar com a compositor de tangos, valsos, cuplets i peces ballables. Va morir l'any 1927.
Per la seva banda, Joaquim Pecanins Fàbregas, nascut el 1883, va ser violinista, pedagog, compositor i un destacat folklorista i recol·lector de cançons populars. Va dirigir l'Orfeó Manresà entre 1908 i 1921 i va impulsar l'Escola de Música de l'entitat, considerada un precedent del Conservatori de Música de Manresa. També va desenvolupar una intensa activitat pedagògica a Terrassa i Banyoles. La seva tasca de recopilació i difusió de música tradicional catalana el converteix en una figura clau de la cultura musical del país. Va morir l'any 1948.