Joves d'El Carrilet participen en pintar un mural gegant sobre el passat ferroviari de Balsareny

La residència El Carrilet de Balsareny s'ha convertit aquesta setmana en l'escenari d'un projecte artístic i comunitari que vol recuperar la memòria ferroviària del municipi. Diversos joves usuaris del centre participen en la creació d'un gran mural dirigit pel reconegut artista Slim Safont, amb el suport de Wedo Goas.
L'obra ocupa un mur de formigó de prop de 50 metres de llargada de la residència i recrea, a partir de fotografies antigues, diferents episodis vinculats al passat ferroviari de Balsareny.
Un recorregut visual per la història del Carrilet
Les escenes representades mostren moments històrics relacionats amb el transport i la vida social del municipi, des dels carros de traginers fins a l'arribada del Carrilet, la seva funció econòmica i industrial i, finalment, el declivi i desaparició del tren com a mitjà de transport.
Els joves participants, amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta, han pogut aprendre tècniques bàsiques de pintura mural gràcies a les explicacions dels artistes i col·laboren activament en el desenvolupament de l'obra.
Una experiència de participació i autoestima
Des de l'equip tècnic d'Ampans destaquen l'impacte positiu que té la iniciativa en els residents. Segons expliquen, el fet de participar en un projecte d'aquesta dimensió els genera "molta il·lusió i emoció" i els fa sentir "protagonistes, escoltats i valorats".
També remarquen que la implicació en la creació del mural reforça l'autoestima, fomenta el treball en equip i permet als joves formar part d'una obra que quedarà integrada al municipi i vinculada a la seva història col·lectiva.
Un espai amb memòria ferroviària
La residència El Carrilet, que atén una trentena de joves amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta, està situada als terrenys de l'antiga estació de Balsareny.
El Carrilet va arribar al municipi l'any 1885 amb la línia de via estreta que unia Manresa amb Olvan i, posteriorment, amb Guardiola de Berguedà. El servei ferroviari es va mantenir actiu fins al juny de 1973.