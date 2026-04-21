Ampans impulsa la Jornada Talent per captar professionals del sector social a Manresa

Ampans celebrarà el dimarts 28 d'abril una nova edició de la Jornada Talent a Manresa, una iniciativa orientada a captar professionals del sector social i donar a conèixer l'ofici d'Auxiliar Tècnic/a Educatiu/iva. La proposta aposta pel contacte directe entre candidats i professionals de l'entitat per reforçar equips d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport.
Una jornada per connectar persones, vocació i projecte social
La Jornada Talent d'Ampans és una iniciativa que busca acostar el món laboral del sector social a les persones interessades a través d'una experiència directa i participativa. L'objectiu és que els participants puguin conèixer de primera mà el projecte de l'entitat, el seu model d'atenció i les oportunitats professionals que ofereix un àmbit amb un fort component humà i comunitari.
L'activitat tindrà lloc a l'edifici La Parada de Manresa (Camí Vell de Santpedor, 71) i es desenvoluparà en dues sessions, de matí i tarda. Durant la jornada, Ampans presentarà el seu model d'atenció centrat en la persona i es realitzaran entrevistes amb les persones inscrites, que també podran interactuar amb professionals de l'entitat.
Aquest format permet trencar la distància habitual dels processos de selecció i facilita un coneixement més realista de la feina en el dia a dia. Segons Ampans, aquest contacte directe és clau per identificar perfils professionals alineats amb els valors de l'organització, basats en la qualitat humana, la vocació de servei i el compromís amb les persones.
Un model centrat en les persones i el valor social
El projecte d'Ampans posa al centre l'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport, amb l'objectiu de garantir un acompanyament digne, personalitzat i orientat a la qualitat de vida. Aquest enfocament requereix equips professionals preparats, però també persones amb sensibilitat, empatia i capacitat d'implicació.
L'ofici d'Auxiliar Tècnic/a Educatiu/iva és una peça fonamental dins aquest model. Es tracta d'una feina que acompanya les persones en la seva vida quotidiana i contribueix a fomentar la seva autonomia, inclusió i benestar. Ampans vol donar visibilitat a aquesta professió i reforçar-ne el reconeixement social, sovint limitat tot i el seu alt impacte en la comunitat.
La Jornada Talent també té com a objectiu despertar vocacions i generar noves oportunitats perquè més persones descobreixin aquest àmbit professional. L'entitat considera que el sector social necessita perfils compromesos i que iniciatives com aquesta ajuden a reforçar-ne la continuïtat i la qualitat.
Inscripcions i participació
Les persones interessades a participar en la jornada han de fer inscripció prèvia a través del web d'Ampans i adjuntar el seu currículum mitjançant el formulari habilitat. Durant la trobada, podran participar en entrevistes i conèixer de prop les condicions de treball, els equips i els diferents serveis de l'entitat.
Un model amb experiència prèvia al territori
Aquesta metodologia de captació de talent ja s'ha aplicat amb èxit en altres projectes d'Ampans, com la posada en marxa de la Residència El Carrilet de Balsareny. En aquell cas, la Jornada Talent va permetre construir un equip professional cohesionat i alineat amb els valors de l'entitat, facilitant el coneixement mutu entre candidats i organització.
La iniciativa va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Balsareny i va demostrar la utilitat d'aquest model per ajustar millor els perfils professionals a les necessitats reals dels serveis.