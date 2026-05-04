Santpedor en Flor omple el nucli antic amb cultura, flors i alta participació

Santpedor ha viscut aquest cap de setmana una nova edició del Santpedor en Flor amb una elevada participació i un ampli programa cultural que ha omplert els carrers de vida, flors i activitats per a tots els públics.
Un recorregut floral amb més escenes i simbolisme
El nucli antic de Santpedor s'ha convertit de nou en un gran escenari a l'aire lliure amb dotze escenes florals inspirades enguany en els oficis artesans. Una de les novetats destacades ha estat la incorporació d'un fil vermell que unia totes les instal·lacions, aportant coherència i simbolisme al conjunt del recorregut.
Les decoracions han estat possibles gràcies a la implicació d'entitats, associacions i voluntariat, amb la participació destacada de les escoles Riu d'Or, La Serreta, Llissach, l'Institut d'Auro i el Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS). Tot plegat ha reforçat el caràcter comunitari de la proposta.
Activitats per a tots els públics durant tot el cap de setmana
Malgrat la pluja de dissabte, la programació es va desenvolupar amb normalitat i amb bona resposta de públic. Entre les activitats més destacades hi ha l'espectacle de clown de la companyia Fadunito, dins el projecte Pobles Creatius, que va transformar l'aparcament de Cal Llovet en un improvisat camp de futbol. També va tenir molt bona acollida el taller de cianotípia floral impulsat per Santpedor Art i Creació.
El Mercat de Proximitat i de la Rampoina va omplir la plaça Gran U d'Octubre amb productes locals, mentre que el concert del grup Tres en Punt va posar ambient a la jornada. A la tarda, la Tabalfest va recórrer els carrers amb una cercavila festiva, coincidint amb el desè aniversari de l'Associació de Cultura Popular Escoles de Santpedor, amb la participació de diverses colles i grups convidats.
La dansa també hi va tenir un paper destacat amb l'exhibició de l'Escola de Dansa de Castellnou en el marc del Dansaflor.
Cultura, patrimoni i música per cloure la festa
Diumenge, una visita teatralitzada va aplegar una cinquantena de persones, que van recórrer la història del municipi guiades per personatges històrics. L'activitat va atraure visitants de diversos municipis catalans, consolidant l'atractiu de la proposta més enllà de l'àmbit local.
La jornada es va completar amb una cercavila popular, una actuació de la coral de la Llar d'Avis Ca l'Arola i el concert de Gemma Humet, dins el cicle Convent, que va posar el punt final a l'edició.
Implicació col·lectiva i valor de comunitat
El comerç local, a través de la CUSA, també ha contribuït a la iniciativa decorant aparadors i reforçant l'ambient festiu. L'alcalde, Agustí Comas, ha destacat la implicació del teixit associatiu i el voluntariat, mentre que el regidor Jordi Hernàndez ha subratllat el caràcter participatiu i identitari de la proposta.