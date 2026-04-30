El Teatre Conservatori acollirà «Matres», una proposta familiar sobre maternitat, infància i dol

El Teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest diumenge, 3 de maig a les 6 de la tarda, la representació de Matres, una proposta teatral de la Cia. Campi que aborda temes com la maternitat, la infància i la mort des d'una mirada natural, emotiva i amb tocs d'humor. L'espectacle, recomanat a partir de 8 anys, s'emmarca en la celebració del Dia de la Mare i està pensat per a públic familiar.
Una història intergeneracional sobre la vida
Matres explica la història d'un nen que creix en un petit poble envoltat de natura i de tres figures femenines que marquen la seva vida: la mare, la tieta i l'àvia. Tres generacions de dones que representen diferents formes d'estimar i cuidar, i que construeixen un relat sobre la vida, la malaltia i la mort amb una mirada tendra i accessible per a tots els públics.
Amb quatre intèrprets a escena, el muntatge combina recursos com els titelles, les màscares i el teatre físic per donar forma a una proposta escènica visual i poètica. L'obra es presenta com un homenatge a les mares i a les relacions familiars, amb una narrativa que posa en valor els vincles afectius i la superació de les dificultats.
Un espectacle reconegut i premiat
La qualitat de Matres ha estat reconeguda en diversos certàmens d'arts escèniques. L'obra ha rebut el Premi del Públic de la Mostra d'Igualada, el guardó a la millor autoria als Premis FETEN i el Premi de la Crítica de les Arts Escèniques de Catalunya al millor espectacle familiar.
Aquests reconeixements avalen una proposta que ha sabut connectar amb el públic gràcies a la seva sensibilitat i a la manera d'abordar temes complexos amb un llenguatge accessible i creatiu.
Entrades i informació pràctica
Les entrades per veure Matres tenen un preu de 12 euros, amb descomptes a 10 euros per a majors de 65 anys i titulars del Carnet Galliner, i a 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal, a través del web del teatre o una hora abans de la funció a la taquilla del Teatre Conservatori.