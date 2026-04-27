El Santpedor en Flor se celebrarà els dies 2 i 3 de maig amb activitats culturals i participatives

Els oficis artesans seran el fil conductor del Santpedor en Flor d'enguany, que tindrà lloc aquest cap de setmana del 2 i 3 de maig coincidint amb el pont del Dia del Treballador. La proposta combinarà decoració floral, activitats culturals i participació ciutadana en diversos espais del municipi.
Un recorregut floral inspirat en els oficis
Herbolaris, brodadors, cistellers i altres oficis artesans seran els protagonistes de les escenes que guarniran diferents punts de Santpedor. Desenes d'entitats i persones voluntàries han treballat conjuntament per donar forma a aquesta edició temàtica, que vol posar en valor els oficis tradicionals a través de la creativitat floral.
Durant tot el cap de setmana, els visitants podran recórrer els carrers del poble per descobrir les instal·lacions i participar en un recorregut gamificat que els convidarà a trobar un objecte intrús en les decoracions.
Activitats per a tots els públics
El dissabte 2 de maig al matí, de 10 del matí a 2 del migdia, la plaça Gran U d'Octubre acollirà un taller de cianotípia floral, una tècnica fotogràfica analògica que permet crear imatges en blau intens amb elements naturals. En aquest mateix espai, i dins del Mercat de Proximitat i de la Rampoina, també hi haurà un concert del grup Tres en punt.
A les 11 del matí, l'aparcament de Cal Llovet serà l'escenari de l'espectacle de clown Xisblufa, a càrrec de la companyia Fadunito. A la tarda, a les 6, l'alumnat de l'Escola de Dansa de Castellnou presentarà el Dansaflor'26 a Cal Llovet, i a les 7 la cercavila de batucades Tabalfest sortirà des de la plaça Gran U d'Octubre.
Propostes culturals i musicals diumenge
La programació continuarà diumenge 3 de maig amb una visita teatralitzada a la Vila Medieval a les 10 del matí, amb personatges històrics com Francesc de Perellós i Constança de Pròixida. L'activitat requereix inscripció prèvia a través del web municipal.
A la 1 del migdia, la Capella Sant Andreu acollirà la cantada de la coral de la Llar d'Avis, i a les 6 de la tarda, l'Auditori del Convent de Sant Francesc tancarà el programa amb un concert de Gemma Humet dins el Cicle Convent.
Un preludi musical
Com a prèvia al cap de setmana festiu, el divendres 1 de maig Cal Llovet acollirà el concert tribut a Dire Straits Sultans of Swing. Les entrades es poden adquirir en línia.