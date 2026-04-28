«La traviata» arriba al Kursaal amb totes les entrades exhaurides

La sala gran del Teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres, 1 de maig a les 6 de la tarda, la representació de l'òpera La traviata, en una nova producció de la Fundació Òpera Catalunya que ha exhaurit totes les entrades. El muntatge comptarà amb la participació del cor de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i de l'Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció musical d'Andrés Salado i amb direcció escènica de Carles Ortiz.
El repartiment inclou les veus solistes de Tina Gorina, Antoni Lliteres i Luis Cansino, entre d'altres, així com la participació del tenor manresà Adrià Mas. La proposta escènica porta a l'escenari una de les òperes més emblemàtiques del compositor Giuseppe Verdi, amb una posada en escena contemporània i fidel a l'esperit original de l'obra.
Un clàssic universal sobre l'amor i la hipocresia social
La traviata narra la història de Violetta Valéry, una cortesana parisenca que s'enamora d'Alfredo Germont, una relació marcada per les convencions socials i les pressions familiars. El relat exposa una crítica a la moral burgesa i retrata una societat aparentment refinada però plena de contradiccions.
Considerada una de les òperes més populars de Verdi, forma part de la coneguda trilogia popular juntament amb Rigoletto i Il trovatore. Tot i el fracàs inicial en la seva estrena, s'ha convertit amb el temps en una de les peces més representades arreu del món.
Xerrada prèvia per contextualitzar l'obra
Abans de la funció, el musicòleg Ovidi Cobacho oferirà una xerrada introductòria per aprofundir en els aspectes musicals i dramàtics de l'òpera. La sessió tindrà lloc a les 5 de la tarda a la Sala Polivalent 1 del Kursaal, una hora abans de l'inici de la representació.
Aquesta activitat, habitual en la programació del teatre, permet al públic conèixer millor el context i les claus de lectura de l'obra, enriquint així l'experiència escènica.