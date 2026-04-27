Prop de 600 alumnes porten la salut mental a escena amb un nou projecte Fem Dansa!

Un total de 557 alumnes de 3r i 4t d'ESO de quinze centres de la Catalunya Central participen aquesta setmana en el projecte educatiu Fem Dansa! del Kursaal de Manresa. Els joves pujaran a l'escenari de la sala gran per interpretar l'espectacle Ment en moviMent, una proposta artística centrada en la salut mental que es podrà veure fins dimecres.
Tres funcions amb centenars d'alumnes a escena
El projecte Fem Dansa! torna al Kursaal amb tres sessions, des d'aquest dilluns fins dimecres a les 7 de la tarda, que faran pujar a l'escenari prop de 600 alumnes. En concret, hi participen 557 estudiants que formaran part del cos de dansa de l'espectacle Ment en moviMent.
La proposta està dirigida pels coreògrafs i ballarins manresans Nàdia Pesarrodona i Guillem Cirera, que repeteixen una producció estrenada el curs passat.
La salut mental, eix de l'espectacle
Ment en moviMent aborda la salut mental a través de la dansa. Cada centre participant ha treballat una coreografia vinculada a diferents trastorns, en una proposta que busca sensibilitzar el públic i apropar aquestes realitats des del llenguatge del moviment.
L'espectacle es planteja com un viatge per diverses situacions vinculades a la salut mental, amb l'objectiu de fomentar l'empatia, la connexió social i l'autoestima. La dansa i el teatre es presenten així com eines que contribueixen al benestar emocional i físic dels participants.
Un procés formatiu als centres i al Kursaal
Per preparar el muntatge, l'alumnat ha participat en set sessions als seus centres educatius amb un equip de cinc formadors: Nàdia Pesarrodona, Xavier Serra, Ariadna Guitart, Guillem Cirera i Aina Cots.
A més, s'han dut a terme tres sessions al Kursaal: una a l'inici del procés, una altra al març i, finalment, l'assaig general el mateix dia de l'actuació, obert als companys dels centres participants.
Participació de centres de la Catalunya Central
En aquesta edició hi participen quinze centres educatius de diferents municipis, entre els quals hi ha instituts i escoles de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Berga, Igualada, Sallent, Puig-reig o Castellbell i el Vilar.
Entrades i continuïtat del projecte
L'espectacle és obert al públic i les entrades, amb un preu de 6 euros, es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i per internet.
El projecte Fem Dansa! continua així la seva trajectòria com a iniciativa educativa pròpia del Servei Educatiu del Kursaal, després de l'etapa vinculada al programa Mapadeball, i consolida una proposta que combina creació artística i formació per a joves del territori.