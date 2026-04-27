L'Aplec del Panellet torna a Sant Pere de Vallhonesta vuit anys després

Sant Vicenç de Castellet recuperarà aquest 1 de maig l'Aplec del Panellet a Sant Pere de Vallhonesta després de vuit anys d'absència, amb la previsió d'una elevada participació en una jornada festiva marcada pel retorn a un espai amb gran valor patrimonial i simbòlic.
Retorn a Sant Pere de Vallhonesta
L'Aplec del Panellet tornarà aquest divendres, 1 de maig, a Sant Pere de Vallhonesta, recuperant així el seu emplaçament tradicional després de vuit anys. La celebració es trasllada novament a aquest indret després que en els darrers anys s'hagués hagut de fer a Sant Jaume de Vallhonesta, a l'espera de poder tornar a l'espai original.
Aquest retorn ha estat possible gràcies al conveni signat entre l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i el Bisbat de Vic el passat mes de març, que permet recuperar l'ús de l'ermita i del conjunt patrimonial per a activitats populars.
Jornada festiva amb tradició i cultura
L'organització, a càrrec del consistori, preveu una jornada amb una gran participació. Les activitats començaran a partir de les 10 del matí amb la celebració de la missa i el tradicional repartiment de panellets.
A les 11 del matí tindrà lloc una audició de sardanes amb la cobla Berga Jove, completant així un programa que combina tradició, cultura popular i convivència en un entorn emblemàtic.
Un acord per revitalitzar el patrimoni
El conveni amb el Bisbat de Vic, amb una vigència de 30 anys, permetrà potenciar Sant Pere de Vallhonesta com a espai de trobada per al municipi. L'acord inclou també la cessió de l'espai del cementiri annex a la nau.
Aquest pas obre la porta a impulsar actuacions de rehabilitació del conjunt monumental, declarat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), que en els darrers anys havia patit un deteriorament per la manca d'intervencions de millora.
Recuperació d'un símbol local
La recuperació de l'Aplec del Panellet a Sant Pere de Vallhonesta respon a una reivindicació llargament expressada pel veïnat, que considera aquest espai un element clau de la identitat local.