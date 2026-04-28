Dafnis Balduz porta el monòleg «Qui va matar el meu pare» al Kursaal

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà aquest dijous, 30 d'abril a les 7 de la tarda, la representació del monòleg Qui va matar el meu pare, interpretat per Dafnis Balduz i dirigit per Pau Roca. L'obra està basada en el llibre homònim d'Édouard Louis i proposa una mirada crítica sobre la destrucció moral i física d'un pare en un context marcat per la pobresa, el racisme i l'homofòbia.
Una denúncia de la violència política i social
El muntatge planteja un relat directe i contundent que vincula la vida personal amb les decisions polítiques. A través del testimoni del protagonista, l'obra assenyala com determinades polítiques socials i econòmiques poden impactar de manera profunda en les condicions de vida de les persones més vulnerables.
En aquest sentit, el text posa noms i cognoms a aquesta responsabilitat política, amb referències a dirigents francesos com Emmanuel Macron o Nicolas Sarkozy, i denuncia les conseqüències de les retallades socials i les desigualtats estructurals.
Un monòleg intens i compromès
L'obra es construeix com un monòleg íntim i colpidor, en què Dafnis Balduz dona veu a una història marcada per la precarietat i la manca d'oportunitats. El muntatge combina emoció i denúncia social, amb una posada en escena que busca interpel·lar directament l'espectador.
Qui va matar el meu pare es va estrenar l'octubre de 2025 a la Sala HeartBreak Hotel de Barcelona i des d'aleshores ha iniciat gira per diferents escenaris.
Entrades i descomptes
Les entrades per a la funció tenen un preu general de 18 euros, amb descomptes per a diversos col·lectius: 15 euros per a persones amb carnet Galliner i majors, i 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden comprar a les taquilles del Kursaal o al web del teatre.