Marta Muixí brilla amb un segon lloc a la UTMB Oh Meu Deus de Portugal

L'ultrafondista de Rajadell Marta Muixí (Utopeak) ha signat una actuació destacada a la UTMB Oh Meu Deus, disputada al centre de Portugal, on ha assolit la segona posició femenina amb un temps de 25h54'20". Aquest registre li ha permès, a més, situar-se dins el top 10 de la classificació general, en una prova que ha reunit 257 corredors. La victòria femenina ha estat per a la polonesa Paulina Krawczak, segona absoluta amb 22h14'47", mentre que el podi l'ha completat la portuguesa Elena Vaseva. En categoria masculina, el triomf ha estat per a l'espanyol Rubén Diéguez (21h42'15").
Una prova d'alta exigència
La cursa presentava un recorregut de 168 quilòmetres amb un desnivell positiu acumulat de 9.100 metres, amb sortida des de la vila de Lousã. El traçat travessava espais naturals com la Serra de Lousã, la Serra d'Açor i la Serra da Estrela, amb un dels punts més exigents situat al quilòmetre 125, amb l'ascens fins a la Torre (1.993 metres), el punt més alt de Portugal continental.
Muixí va saber gestionar amb solvència les exigències físiques i estratègiques de la prova, mantenint un ritme constant i una progressió sostinguda al llarg de tota la cursa.
Progressió constant fins al top 10
Després d'un inici al voltant de la 30a posició, l'atleta bagenca va anar remuntant posicions de manera progressiva fins a situar-se entre les vint primeres al quilòmetre 65. A partir d'aquí, va consolidar el seu bon moment per acabar entrant en una meritòria desena posició absoluta a l'arribada a Seia.
Aquest resultat confirma el bon estat de forma de Muixí, entrenada per Joan Lleonart, i representa una de les millors actuacions de la seva trajectòria esportiva en l'ultrafons.