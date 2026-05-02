El CN Manresa s'imposa als penals al Dos Hermanas en un duel molt igualat

L'Adbisio ETL Global CN Manresa ha aconseguit una treballada victòria a la piscina del CW Dos Hermanas (14-16) en un partit molt disputat que s'ha resolt a la tanda de penals després d'un empat al final del temps reglamentari.
Bon inici dels manresans
L'equip dirigit per Torilo ha començat amb força i s'ha endut el primer quart per 3-5, amb protagonisme golejador d'I. Martínez, autor de dos gols, així com d'I. Rey, M. Urgeles i B. Fernández. Tot i el gol inicial dels locals, els bagencs han mantingut sempre la iniciativa en el marcador.
Reacció local abans del descans
En el segon període, els andalusos han capgirat el resultat i s'han situat per davant (7-6), tot i la resposta immediata de B. Fernández. Finalment, el Dos Hermanas ha arribat al descans amb un ajustat 8-7 favorable.
Alternances fins al final
A la represa, el CN Manresa ha tornat a posar-se per davant amb gols de S. Torres i M. Urgeles. El duel s'ha mantingut molt equilibrat, amb intercanvi constant de gols i diverses accions clau, incloses expulsions i llançaments de penal. Amb dianes d'I. Martínez, D. Holgado i B. Fernández, els bagencs han situat el 10-12, però els locals han tornat a igualar el marcador.
En el darrer quart, el Dos Hermanas ha empatat a 12, resultat que ja no s'ha mogut i que ha portat el partit a la tanda de penals.
Triomf des dels cinc metres
Des dels penals, el CN Manresa s'ha mostrat més encertat i ha acabat certificant una victòria que fa justícia al treball de l'equip durant la temporada.