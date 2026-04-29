Doble representació del CB Artés a l'All Star de la Super Copa

El bàsquet bagenc tindrà una presència destacada a l'All Star 2026 de la Super Copa, que se celebrarà el proper 1 de maig al Pavelló Castell d'en Planes de Vic. El CB Artés hi estarà representat per partida doble, amb l'entrenador Oriol Sensat i el jugador Carles Guitart, que curiosament formaran part de dos equips contraris en aquesta festa del bàsquet català.
Sensat serà un dels tècnics de l'equip magenta, mentre que Guitart defensarà els colors de l'equip llima sobre la pista. Aquesta coincidència situa el club bagenc en una posició singular dins l'esdeveniment, amb presència tant a la banqueta com al parquet, però en bàndols oposats.
Una festa del bàsquet amb els millors de la categoria
L'All Star de la Super Copa reunirà a Vic alguns dels millors jugadors, jugadores, entrenadors i àrbitres tant de la categoria masculina com la femenina. L'esdeveniment, que compta amb la col·laboració del Club Bàsquet Vic i el suport de l'Ajuntament de Vic, agafa el relleu de Cerdanyola del Vallès com a seu d'aquesta cita anual.
El partit enfrontarà dos equips, el llima i el magenta, formats cadascun per 16 participants -vuit jugadores i vuit jugadors- escollits mitjançant votació entre capitans, capitanes i entrenadors de la categoria. Els equips també comptaran amb tres entrenadors per banda, seleccionats a través del mateix procés.
Sensat i Guitart, protagonistes des de dues perspectives
La presència d'Oriol Sensat com a tècnic reconeix la feina feta al capdavant del CB Artés, lider de la competició masculina, mentre que la convocatòria de Carles Guitart posa en valor el seu rendiment a la pista durant la temporada. Tots dos representaran el club en un escenari d'alt nivell, tot i que ho faran des de rols i equips diferents.
Aquesta doble representació evidencia el bon moment del conjunt bagenc i la seva capacitat per aportar talent tant en l'àmbit tècnic com esportiu dins la competició.
Un format dinàmic i amb regles especials
El partit All Star es disputarà en un únic enfrontament amb quatre quarts de deu minuts, alternant períodes masculins i femenins. Abans de l'inici es farà un sorteig per determinar l'ordre dels quarts, mantenint sempre l'alternança.
Durant el descans tindrà lloc el tradicional concurs de triples, un dels moments més esperats de la jornada. En cas d'empat, es jugarà una pròrroga amb dues parts de dos minuts -una masculina i una femenina- amb puntuacions dobles i possessió reduïda.
Accés gratuït i retransmissió en directe
L'esdeveniment serà d'accés lliure fins a completar l'aforament del pavelló i també es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa+, amb narració de Marc Tresserras i comentaris de Cristina Miquel i Edu Rodríguez.