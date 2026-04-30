El Museu de Manresa rep una pintura barroca de Sant Vicenç Ferrer del segle XVII

El Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya ha incorporat al seu fons una pintura barroca del segle XVII cedida per Valentí Torra Bitlloch. L'obra, que representa sant Vicenç Ferrer, prové de l'antiga església de Sant Pere Màrtir i va ser salvada de la destrucció durant la Guerra Civil. L'acte de signatura s'ha fet amb la presència de l'alcalde Marc Aloy.
Una obra barroca vinculada a la història de la ciutat
La peça donada és una pintura sobre tela de 67 per 50 centímetres, d'autor desconegut, que representa Sant Vicenç Ferrer, figura destacada de l'Orde dels Predicadors. L'obra formava part del patrimoni de l'església de Sant Pere Màrtir, situada a l'actual plaça de Sant Domènec, un temple històric que va ser destruït durant la Guerra Civil.
Segons s'ha explicat, la pintura va ser salvada en aquell context per la família del donant, fet que n'ha permès la preservació fins a l'actualitat.
Signatura institucional de la donació
L'acte de formalització de la donació ha comptat amb la participació de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, el propietari de l'obra, Valentí Torra Bitlloch, i la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante. També hi han assistit Providència Borràs Marimon i el gerent de Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires (MATMUSA), Jordi Serra Morales.
Totes les parts han destacat el valor de la incorporació de la peça al patrimoni municipal, tant pel seu interès artístic com pel seu significat històric i documental vinculat a la ciutat.
Custòdia i difusió al Museu del Barroc
El Museu de Manresa es farà càrrec de la custòdia, conservació i difusió de l'obra, que podrà ser exhibida en futures exposicions i activitats divulgatives.
La incorporació d'aquesta pintura reforça el fons del Museu del Barroc de Catalunya i contribueix a ampliar el coneixement sobre el patrimoni artístic i religiós de la Manresa dels segles passats.