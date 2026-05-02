02 de maig de 2026

L'Art de Viure de Manresa acull una mostra del Premi Paco Aguilera de pintura

L'exposició s'estrenarà dilluns i es podrà visitar fins al 4 de juny

  • Jenifer Serrano, autora d'una de les peces que s'exposaran -

Publicat el 02 de maig de 2026 a les 13:49

L'espai L'Art de Viure de la Fundació Ampans, a Manresa, inaugurarà aquest dilluns 4 de maig a 2/4 de 6 de la tarda una nova exposició amb les obres guanyadores i finalistes del primer Premi de pintura Paco Aguilera, una iniciativa que vol visibilitzar la creativitat artística de persones adultes amb discapacitat intel·lectual.

La mostra serà d'accés lliure i es podrà visitar fins al 4 de juny, de dilluns a divendres de 9 del matí a 5 de la tarda, a la seu situada al carrer de Bernat de Cabrera. També s'ofereixen visites guiades per a grups amb reserva prèvia.

