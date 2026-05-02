Sant Fruitós impulsa una baixada al riu d'Or dins el projecte Llegim el riu

Sant Fruitós de Bages tornarà a participar en el projecte de ciència ciutadana Llegim el riu amb l'organització d'una activitat oberta a tothom que consistirà en una baixada pel riu d'Or. La proposta es durà a terme el dimarts 5 de maig a la tarda i vol apropar la ciutadania al coneixement ambiental, ecològic i social d'aquest curs fluvial.
Una activitat participativa al voltant del riu
La sortida anirà a càrrec de Roger Argelich i començarà a dos quarts de sis de la tarda des de la Biblioteca de Sant Fruitós, punt de trobada dels participants. L'activitat s'emmarca en la voluntat de promoure la implicació ciutadana en l'observació i anàlisi dels rius, així com en la recollida de dades i la sensibilització ambiental.
Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic amb les dades personals.
Un espai natural amb valor ecològic
El riu d'Or, afluent del Llobregat, travessa els termes de Sant Fruitós de Bages i Santpedor i manté aigua durant bona part de l'any. Les seves basses constitueixen espais de gran biodiversitat, amb presència de diverses espècies d'invertebrats, amfibis, aus i mamífers.
Tot i això, el riu també es veu afectat per diverses pressions derivades de l'activitat humana, com abocaments, extraccions d'aigua, alteracions hidrològiques o la presència d'espècies invasores.
Un projecte de ciència ciutadana
Llegim el riu és una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona, a través de les gerències de Serveis de Biblioteques i de Medi Ambient, amb la participació d'una quinzena de municipis de la conca del Llobregat. El projecte té com a objectiu fomentar el coneixement dels rius i implicar la ciutadania en la seva preservació.