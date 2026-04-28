Santpedor habilita zones d'ombra als equipaments municipals per fer front a la calor

L'Ajuntament de Santpedor ha impulsat la instal·lació de noves zones d'ombra en diversos equipaments municipals amb l'objectiu de suavitzar els efectes de les altes temperatures durant els mesos de calor intensa. L'actuació s'ha concretat amb la col·locació de tendals que permeten crear espais més confortables i protegits de l'exposició directa al sol.
Intervencions en equipaments clau del municipi
Les noves zones d'ombra s'han habilitat en diferents punts estratègics del municipi, especialment en espais amb una alta afluència de persones. En concret, s'han instal·lat a les escoles Riu d'Or i La Serreta, a la Biblioteca, a l'Escola Bressol Municipal Gallarets, a la residència municipal Can Jorba i a les piscines municipals.
Aquestes actuacions permeten garantir un ús més segur i continuat dels equipaments, especialment durant els mesos d'estiu, quan les temperatures poden assolir valors elevats.
Més confort i prevenció dels riscos per calor
La instal·lació dels tendals contribueix a reduir l'impacte de la radiació solar directa, fet que ajuda a prevenir riscos per a la salut associats a la calor, com els cops de calor o la deshidratació. A més, aquestes zones d'ombra milloren la qualitat ambiental dels espais, ja que redueixen la temperatura superficial i generen entorns més agradables.
Al mateix temps, els nous espais afavoreixen la convivència i l'activitat social, facilitant que la ciutadania pugui continuar utilitzant els equipaments municipals en condicions més confortables.
Una aposta per l'adaptació climàtica
Amb aquesta actuació, el consistori reforça el seu compromís amb l'adaptació al canvi climàtic i la millora del benestar col·lectiu. La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals orientades a fer front als efectes de l'emergència climàtica, especialment en entorns urbans.
El cost total de la instal·lació de les zones d'ombra ha estat de 75.000 euros, finançats a través de la línia d'Adaptació a l'emergència climàtica de la Diputació de Barcelona.