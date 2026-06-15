Endesa inverteix més de 250.000 euros per reforçar la xarxa elèctrica a Sant Vicenç

Endesa ha completat diverses actuacions de renovació i millora de la xarxa elèctrica subterrània de mitjana tensió a Sant Vicenç de Castellet amb una inversió superior als 250.000 euros. Els treballs tenen l'objectiu de reforçar la qualitat, la continuïtat i la seguretat del subministrament elèctric al municipi.
Dues noves anelles elèctriques per millorar la resposta davant incidències
Una de les principals actuacions ha consistit en la connexió de dues línies de mitjana tensió per crear una anella elèctrica entre dos centres de transformació situats al carrer del Pirineu, a la cantonada amb Mossèn Cinto Verdaguer, i al carrer d'Eduardo Peña.
Segons ha informat la companyia, aquesta configuració permet que, en cas d'avaria o indisponibilitat d'una de les línies principals, el subministrament es pugui mantenir a través de vies alternatives. Això redueix el temps necessari per restablir el servei i minimitza les afectacions als usuaris, tant en incidències imprevistes com en treballs programats de manteniment.
L'obra ha requerit l'obertura de rases per instal·lar una nova línia subterrània que connecta les infraestructures existents, amb actuacions tant a les voreres com a la calçada en diversos punts del municipi.
Connexió sota les vies dels Ferrocarrils
La segona actuació destacada ha estat la creació d'una nova anella elèctrica mitjançant una perforació dirigida horitzontal sota les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Aquesta intervenció ha permès desplegar 345 metres de nou cablejat sense afectar en cap moment la circulació ferroviària ni el servei dels trens.
Renovació del cablejat en diversos carrers
Paral·lelament, Endesa també ha substituït diversos trams de cablejat de coure per nous cables d'alumini d'altes prestacions i de major secció. Aquesta renovació incrementa la capacitat de transport de la xarxa i contribueix a la seva modernització.
Els treballs s'han dut a terme als carrers de Francesca Playà, Pius XII, Castellbell i el Vilar i Enginyer Llansó, amb actuacions en voreres, calçades i guals.
Millores per a gairebé 2.000 clients
El conjunt de les actuacions beneficiarà prop de 2.000 clients de Sant Vicenç de Castellet, que disposaran d'una xarxa més robusta i amb una major capacitat de resposta davant possibles incidències.
Segons la companyia, les inversions formen part de les actuacions de millora i modernització de la infraestructura elèctrica que es duen a terme de manera periòdica per adaptar-la a les necessitats actuals de consum i garantir la qualitat del servei.