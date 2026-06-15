El Mercat de la Terra de Sant Fruitós dedicarà la jornada de juny al carbassó

El Mercat de la Terra de Sant Fruitós de Bages celebrarà una nova edició el dissabte 20 de juny, de 10 del matí a 1 del migdia, amb una programació centrada en el carbassó com a producte de temporada i amb activitats per a tots els públics.
Tast, taller i música en directe
La jornada arrencarà a les 10 del matí amb un tast de producte de temporada a càrrec del restaurant Mas de la Sala, que oferirà propostes gastronòmiques elaborades amb el carbassó com a ingredient principal.
A les 11 del matí tindrà lloc un taller familiar de sabó artesanal per a la roba elaborat amb oli reciclat, una activitat conduïda per Josefina Bellés Xarpell que combinarà sostenibilitat i participació familiar.
La programació es tancarà a les 12 del migdia amb un vermut musical que comptarà amb l'actuació de Borja Olalla i Quim Roca, dos dels guanyadors del concurs de músics vinculat al Mercat de la Terra 2026.
Promoció del producte de proximitat
El Mercat de la Terra és una iniciativa vinculada al moviment Slow Food que promou el consum de productes de proximitat i de temporada. La cita compta amb la col·laboració de diverses institucions i entitats del territori i s'ha consolidat com un espai de trobada entre productors, elaboradors i consumidors del Bages.
L'edició d'aquest mes posarà el focus en el carbassó, un dels productes estrella de l'horta estival, amb l'objectiu de donar a conèixer les seves possibilitats culinàries i fomentar una alimentació basada en productes locals i de temporada.