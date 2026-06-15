L'Observatori Astronòmic de Castelltallat celebrarà la Nit del Solstici d'estiu

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat tornarà a commemorar l'arribada de l'estiu amb una nova edició de la Nit del Solstici d'estiu. L'activitat, programada per als dies 19 i 20 de juny, oferirà al públic una proposta de divulgació i observació astronòmica per descobrir alguns dels fenòmens i objectes celestes més destacats visibles en aquesta època de l'any.
Una proposta per descobrir la nit més curta de l'any
Coincidint amb el solstici d'estiu, l'equipament obrirà les seves portes per acostar l'astronomia a tots els públics en un entorn especialment adequat per a l'observació del cel nocturn.
La iniciativa combina ciència, natura i divulgació amb l'objectiu d'explicar el significat astronòmic del solstici i mostrar alguns dels elements més destacats del firmament durant aquestes dates.
Xerrades, exposicions i observació amb telescopis
El programa inclou una xerrada divulgativa sobre el solstici d'estiu i les característiques del cel nocturn en aquesta època de l'any, així com una visita a l'exposició dedicada al sistema solar.
La part central de l'activitat serà l'observació astronòmica amb telescopis. Entre els objectes que es podran contemplar hi ha el cúmul globular d'Hèrcules, un conjunt d'estrelles que orbita al voltant de la Via Làctia, i la Nebulosa de l'Anell, situada a la constel·lació de la Lira.
Per a l'observació del cúmul d'Hèrcules s'utilitzarà un binoviewer, un ocular que proporciona una percepció tridimensional de la imatge observada a través del telescopi principal.
Explicació guiada de les constel·lacions
La vetllada també inclourà una observació guiada de les constel·lacions visibles durant aquestes nits. Amb l'ajuda d'un punter làser astronòmic, els participants podran identificar els principals astres i reconèixer l'anomenat Triangle de l'Estiu, una de les configuracions estel·lars més característiques del cel estival.
L'organització ha previst també servei de bar durant l'activitat.
Places limitades
L'Observatori Astronòmic de Castelltallat ha informat que les places són limitades i que cal fer reserva prèvia per participar-hi.
La Nit del Solstici d'estiu s'ha consolidat com una de les activitats destacades del calendari de l'equipament, amb l'objectiu de divulgar el coneixement astronòmic i apropar l'observació del cel a la ciutadania.