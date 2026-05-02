La Matinal al Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac torna amb activitats familiars

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac acollirà aquest diumenge, 3 de maig, la 35a edició de la Matinal al parc, una de les cites destacades del programa Viu el parc de la Diputació de Barcelona. L'activitat, gratuïta i oberta a tots els públics, es farà de 2/4 d'11 del matí a 2/4 de 2 del migdia a la Casa Nova de l'Obac, al terme de Vacarisses (el Vallès Occidental), amb una oferta variada per apropar el medi natural de manera lúdica i participativa.
Tallers, jocs i propostes inclusives
Durant el matí, els assistents podran participar en diferents activitats dinamitzades pel col·lectiu Burro dels Jocs, com els Jocs embobinats, amb propostes tradicionals en gran format, i un espai sensorial per experimentar amb elements naturals. El programa inclou també contacontes per als més petits, a càrrec de Susagna Navó a 2/4 de 12 del migdia.
Una de les activitats destacades serà la ruta teatralitzada inclusiva Emboscada, un viatge pels sentits, prevista a les 12 del migdia i amb interpretació en llengua de signes catalana. Aquesta proposta, amb places limitades, requereix inscripció prèvia i es desenvoluparà a l'itinerari adaptat de l'Obac Vell.
Música per cloure la jornada
La matinal es tancarà amb un espectacle d'animació musical a 2/4 d'1 del migdia conduït per Moi Aznar, pensat per a tots els públics. La iniciativa busca fomentar el coneixement i la descoberta de l'entorn natural a través d'activitats vivencials i familiars.