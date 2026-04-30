El Conservatori estrenarà un documental sobre la recuperació del teatre Kursaal

El teatre Conservatori de Manresa acollirà el diumenge 10 de maig l'estrena del documental De la sala Loyola al teatre Kursaal, una peça que recull el procés de gestació de la recuperació del projecte Kursaal i l'evolució de la programació cultural a la ciutat. La projecció, que es repetirà l'endemà, és gratuïta amb invitació.
Un recorregut per més de sis dècades de cultura
El documental s'articula a partir d'una conversa entre els activistes culturals manresans Joan Morros i Ramon Fontdevila, que repassen l'evolució de l'activitat escènica a la ciutat des dels anys seixanta fins a l'actualitat. El relat es complementa amb fotografies, vídeos i material d'arxiu que contextualitzen la transformació de la sala Loyola fins a la consolidació del teatre Kursaal com a equipament de referència.
La peça, de prop de 90 minuts de durada, posa en valor el paper d'entitats culturals com Rialles, Tabola, Bloc i El Galliner en la dinamització de les arts escèniques a Manresa, així com la manera particular de gestionar la programació cultural que ha caracteritzat aquest model al llarg de les darreres dècades.
El paper d'El Galliner i la recuperació del Kursaal
El projecte neix en el marc del 30è aniversari de l'Associació Cultural El Galliner, creada el 1995, que va assumir la responsabilitat de la programació teatral i de dansa al Conservatori i, posteriorment, al Kursaal des de la seva reinauguració el 2007. Des d'aleshores, l'entitat gestiona la programació municipal d'arts escèniques i música als principals espais escènics de la ciutat.
El documental també explica el procés de recuperació del teatre Kursaal i la consolidació d'un model de gestió cultural que ha situat Manresa com a referent a la Catalunya Central.
Producció i projeccions
La gravació, muntatge i edició han anat a càrrec d'Isabel Casanovas i Jaume Ferrer, amb guió d'Àngels Fusté i Rosa Clarena. El treball es desenvolupa en dues localitzacions principals: el Museu del Barroc de Catalunya, espai que havia estat la sala Loyola, i l'escenari del teatre Kursaal.
El documental també compta amb la col·laboració de Sílvia Sanfeliu, Joan Closas i Jordi Mira, i incorpora material audiovisual procedent d'arxius i produccions anteriors vinculades a la història del teatre a la ciutat.
Les projeccions tindran lloc el diumenge 10 de maig a les 11 del matí i el dilluns 11 de maig a les 6 de la tarda al teatre Conservatori. L'entrada és gratuïta, amb invitació numerada disponible a les taquilles del Kursaal o a través del web oficial.