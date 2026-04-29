Alumnes de Santpedor creen un mini satèl·lit i participen en un projecte europeu

Un equip de cinc alumnes de 15 anys de l'Institut d'Auro de Santpedor ha participat en el projecte CanSat, una iniciativa d'abast europeu impulsada per l'Agència Espacial Europea (ESA). El repte consistia a construir un mini satèl·lit de la mida d'una llauna de refresc, integrar-hi sistemes bàsics i llançar-lo amb un coet real per analitzar-ne el funcionament. L'experiència ha permès als joves endinsar-se en un projecte científic real i formar part d'una competició amb altres equips d'arreu de Catalunya.
Un repte tecnològic amb llançament real
El projecte CanSat proposa als participants dissenyar i construir un mini satèl·lit amb els sistemes essencials, com l'energia, sensors, comunicació i un paracaigudes per garantir un aterratge segur. Un cop completat, el dispositiu es llança amb un coet real i se'n testen els resultats.
Aquesta iniciativa està impulsada per l'Agència Espacial Europea a través del programa European Space Education Resource Office, amb el suport a Catalunya de l'Escola Superior d'Enginyeria Aeroespacial de Terrassa i l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.
Un equip de cinc estudiants de Santpedor
L'equip de l'Institut d'Auro ha estat format per Lluc Molina, Martí Homs, Arnau Martí, Arnau Sucarrats i Josep Servitja, tots ells de 15 anys. El projecte ha estat tutoritzat per la professora Olga Pano, amb la col·laboració de la professora Lluïsa Peralba.
Els estudiants han valorat molt positivament la seva participació, destacant-la com una oportunitat per treballar en un projecte científic real i aplicar coneixements tecnològics en un entorn pràctic.
Fases regionals amb proves a Alguaire
Els divuit millors equips de Catalunya han estat seleccionats per participar en les fases regionals del projecte, que es van celebrar el 25 d'abril. Les proves van incloure el llançament dels satèl·lits a l'aeroport d'Alguaire (Lleida) i una posterior presentació dels projectes a l'Escola Superior d'Enginyeria Aeroespacial de Terrassa.
Camí cap a la fase estatal i europea
Un cop superada aquesta fase, els millors equips catalans accediran a les següents etapes del projecte, que inclouen la fase estatal i la competició europea.