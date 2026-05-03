El Baxi Manresa creu en ell mateix i tomba el València Bàsquet (104-102)

Partit trepidant entre Baxi Manresa i València Bàsquet. El conjunt visitant ha dominat la majoria de minuts però els bagencs han sabut respondre tots els atacs del rival. L'intercanvi de cops ha estat constant. Jugadors que fins fa poc estaven lesionats com Retin Obasohan i Dani Pérez han recuperat el nivell de setmanes enrere. Álex Reyes també ha estat vital anotant triples en moments calents del partit. però no només aquests tres jugadors expliquen el desenllaç victoriós del partit. Tots els jugadors han sumat en un moment o altre per aconseguir un triomf que acosta la continuïtat a l'ACB un xic més. Dissabte que ve a Andorra pot ser matemàtica.
El Baxi Manresa ha començat el partit amb Ferran Bassas, David Duke Jr., Álex Reyes, Louis Olinde i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu. El València Bàsquet, amb Sergio de la Rea, Omari Moore, Braxton Taylor, Matt Costello i Neal Sako. Els bagencs han sortit molt tous en defensa i poques idees en atac. Els visitants ho aprofitaven per anotar amb facilitat (2-8, minut 3). Diego Ocampo no ha trigat en fer les primeres rotacions del seu equip. Gustav Knudsen i Pierre Oriola han entrat a pista i el marcador s'ha equilibrat en un primer moment. Ràpidament, els de Pedro Martínez han recuperat el comandament amb una diferència que novament ha arribat als sis punts (10-16, minut 7). El Baxi Manresa ha estat capaç de respondre la segona embranzida visitant gràcies a l'anotació de Ferran Bassas i les errades en el tir lliure de Yankuba Sima. Una innocent personal del jove Gerard Fernández l'ha aprofitada Sergio de la Rea per fixar el 18-22 al final del primer quart.
Un triple d'Agustín Ubal acostava el Baxi Manresa a un sol punt. L'intent de remuntada no ha estat complert i el partit ha passat de la possibilitat que els bagencs es posessin per davant a veure com la diferència arribava als doble dígits (23-33, minut 14). Per tercer cop, els manresans s'han reenganxat al partit. Reyes, Obasohan i Bassas participaven d'un parcial de 10-3 que engrescava el Nou Congost i feia que Pedro Martínez ho volgués aturar. Però han estat els manresans el beneficiats. Primer Obasohan empatava a 36 i després Reyes donava el primer avantatge al seu equip (39-38, minut 16). El València Bàsquet ha vist que havia d'anar per feina si volia la victòria. Un nou cop de gas dels taronja els posava en franquícia. Dani Pérez ha evitat que la distància al descans arribés a nivells màxims amb un llançament de tres punts (48-56, minut 20).
Obasohan ha seguit amb el seu gran partit i permetia un nou acostament del seu equip. Set punts seguits del belga col·locaven un esperançador 56-60 al marcador que Reyes encara reduïa més des de la línia dels 6,75. El patró de partit es repetia. Cada cop que el Baxi Manresa s'acostava al seu rival aquest feia un petit parcial que posava la diferència entre els quatre i els sis punts. Pérez era un altre dels que sumaven al cantó bagenc. El capità semblava haver recuperat la forma després de la seva lesió. A l'altra banda, dos exManresa com Badio i Sima sumaven en moments que qualsevol acció començava a tenir la seva importància. Els quatre punts que separen els dos equips deixava un darrer quart apassionant (78-82, minut).
Una antiesportiva assenyalada a Obasohan feia enfadar els jugadors del Baxi Manresa i l'afició local. Els valencians no n'han sabut treure massa profit i el partit seguia ben viu. Reyes, novament de tres, atorgava el segon avantatge de la matinal al seu equip (84-83, minut 32). El València Bàsquet ha tret a lluir el seu talent. Amb poca cosa en tenia prou per fer molt mal. Un parcial de 2-10 obligava el Baxi Manresa a fer una nova remuntada (88-96, minut 36). Això no ha significat la capitulació dels bagencs que han estat capaços de posar-se a dos punts a manca de més d'un minut per jugar. Amb tothom envalentonat, Obasohan clavava un triple que posava el Baxi Manresa per tercer cop al davant (103-102). Encara quedaven 52 segons i la matinal de bàsquet passava a ser una partida d'escacs. La bona defensa dels bagencs ha provocat dues errades dels de Pedro Martínez. El Baxi Manresa ha decidit jugar amb el rellotge i fer córrer el temps. Reyes ha anotat el primer tir lliure que ha tingut i ha errat el segon per no permetre una darrera acció als valencians. 104-102 per acostar el conjunt més el conjunt bagenc a la permanència.
Incidències: Sergio Manuel, Arnau Padrós i Roberto Lucas han dirigit el partit. Durant la presentació del Baxi Manresa, s'han projectat imatges dels jugadors de quan eren petits acompanyats de les seves mares.