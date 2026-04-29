Rafa Burgos disseccionarà el poder de «La Caixa» en una presentació a la Murmuri

La llibreria Murmuri de Manresa acollirà aquest dijous la presentació del llibre La Caixa. Una història mai no explicada, de Rafa Burgos. L'acte, organitzat conjuntament per la llibreria i la PAHC Bages, serà conduït pel periodista de Nació Manresa Pere Fontanals i comptarà amb la participació de l'autor, l'antropòleg José Mansilla i membres de la PAH Lleida, impulsors de la campanya de la Vaga de Lloguers contra l'entitat financera.
Una crònica del gegant de l'estrella
En aquesta obra publicada per Pol·len Edicions, Rafa Burgos s'allunya del relat oficial per investigar-ne les zones d'ombra. El llibre repassa la metamorfosi de l'antiga caixa d'estalvis fins a convertir-se en el banc més gran de l'Estat, posant el focus en les relacions de poder, les elits polítiques i la gestió del seu llegat social. Burgos documenta la pèrdua del caràcter fundacional de la institució i la seva entrada definitiva en les lògiques del mercat global.
El front de la vaga de lloguers
El debat aterrarà en el conflicte social actual amb el testimoni de la PAH Lleida. Els activistes lleidatans explicaran la seva experiència en la Vaga de lloguers a La Caixa, una acció directa que posa rostre a les conseqüències de les polítiques immobiliàries de l'entitat.
La sessió analitzarà com el pas de caixa a banc ha afectat les condicions d'habitatge i quin paper juga l'Obra Social davant de conflictes com els desnonaments. L'antropòleg José Mansilla completarà la taula analitzant com aquestes estructures financeres modelen les relacions humanes i el control del territori.