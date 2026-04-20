UManresa publica un manual amb 43 tècniques per recrear lesions en simulació clínica

Una guia pràctica per millorar la simulació clínica
UManresa ha publicat la primera edició del manual Moulage para simulación clínica, una obra que recull 43 propostes per recrear lesions, alteracions fisiològiques i signes clínics en entorns de simulació amb el màxim realisme. El llibre està escrit per Berta Sánchez Ruiz, tècnica del Centre de Simulació UManresa, amb la participació d'un equip multidisciplinari d'experts vinculats al centre i a la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient.
L'obra neix de l'experiència acumulada en el disseny d'escenaris clínics i vol oferir eines útils per a la formació en ciències de la salut, combinant rigor tècnic amb solucions creatives i assequibles.
Coneixement aplicat a partir de l'experiència del centre
Segons destaca la directora de la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient, la doctora Carmen Gomar, el manual és fruit de múltiples proves i millores realitzades en activitats de simulació desenvolupades al centre. Aquest procés ha permès recollir tècniques que responen a necessitats reals de formació i que es poden aplicar de manera segura i eficient.
Per la seva banda, l'autora, Berta Sánchez, subratlla el paper clau de la simulació clínica com a estratègia pedagògica. Segons explica, aquest tipus de formació permet entrenar tant competències tècniques com habilitats no tècniques en un entorn controlat, facilitant la transferència dels coneixements a la pràctica real.
El moulage, clau per a la fidelitat dels escenaris
El manual posa el focus en el moulage, una tècnica que consisteix a recrear amb maquillatge i materials específics lesions, ferides i signes clínics sobre pacients simulats. Aquest recurs és fonamental per incrementar el realisme dels escenaris i millorar la immersió dels participants.
La utilització del moulage permet que els estudiants i professionals es trobin en situacions molt properes a la realitat, fet que afavoreix l'aprenentatge significatiu i la pràctica de competències clíniques i comunicatives en condicions segures.
Propostes detallades i materials accessibles
Un dels punts forts del llibre és el seu enfocament pràctic. Cada proposta inclou instruccions detallades pas a pas, així com indicacions sobre els materials necessaris, que són accessibles i de baix cost. A més, el manual incorpora referències orientatives de preu, fet que facilita la planificació d'activitats de simulació sense comprometre el pressupost.
A tall d'exemple, el cost d'un moulage pot variar des d'uns 7 euros per recrear un hematoma fins a prop de 90 euros en casos més complexos com una traqueostomia pediàtrica. Aquesta informació permet adaptar les propostes a les possibilitats de cada centre.
Des de fluids corporals fins a casos clínics complexos
El contingut del manual abasta una àmplia varietat de situacions. Inclou instruccions per recrear fluids corporals com sang coagulada, orina hematúrica o vòmit biliós, així com lesions cutànies com cremades, cicatrius quirúrgiques o hematomes.
També aborda canvis en l'aparença física, com l'obesitat, l'embaràs o la necrosi, i incorpora casos clínics més complexos, com agressions sexuals o politraumatismes. A més, s'hi descriu la simulació de procediments com la transfusió d'hemoderivats o la traqueostomia pediàtrica.
Aquest ampli ventall de situacions converteix el manual en una eina versàtil per a diferents nivells de formació i especialitats.
Una eina per a professionals, docents i estudiants
El llibre està pensat per a un públic ampli dins de l'àmbit sanitari i educatiu. És especialment útil per a professionals i tècnics de simulació clínica que volen millorar la fidelitat dels seus escenaris, així com per a docents universitaris i formadors que busquen incorporar recursos innovadors a les seves pràctiques.
També s'adreça a centres sanitaris i acadèmics interessats en la formació continuada, i a estudiants de graus i màsters en ciències de la salut que participen en activitats de simulació i volen conèixer les tècniques que hi ha al darrere.
Amb aquesta publicació, UManresa reforça la seva aposta per la innovació docent i la qualitat en la formació sanitària, posant a disposició del sector una eina pràctica que facilita l'aprenentatge a través de la simulació realista.
Una publicació ja disponible
El manual Moulage para simulación clínica ja es pot adquirir a través de la plataforma Amazon, fet que en facilita la difusió entre professionals i centres interessats en aquest àmbit formatiu.