Alumnes d'UManresa valoren molt positivament una estada formativa a la Xina

Deu alumnes dels graus en Gestió de la Societat Digital i ADE de la Facultat de Ciències Socials d'UManresa han fet un balanç molt positiu de l'estada acadèmica realitzada entre el 21 i el 27 de març a la Xina. El viatge ha ofert una experiència formativa immersiva, amb contacte directe amb el teixit empresarial, institucional i tecnològic del país, en el marc de l'estratègia d'internacionalització de la universitat.
Una experiència acadèmica i professional immersiva
L'estada s'ha desenvolupat principalment a la ciutat de Wuxi, dins el programa International Month, impulsat pel govern municipal i organitzat pel Wuxi Vocational College of Science and Technology. El viatge ha estat possible gràcies al suport d'EU Project Innovation Center (EUPIC), amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Manresa, que ha facilitat els contactes institucionals.
El grup ha estat acompanyat per Lluís Blancafort, director del Departament d'Empresa, i Queralt Alsina, coordinadora internacional de mobilitat.
Aprendre més enllà del turisme
Un dels aspectes més destacats pels alumnes ha estat la possibilitat d'endinsar-se en la realitat professional xinesa. Durant l'estada han participat en reunions institucionals, visites a universitats i trobades amb empreses, observant de primera mà els protocols i dinàmiques del món empresarial.
Segons expliquen, aquesta aproximació els ha permès entendre millor les diferències culturals i professionals respecte a Europa, especialment pel que fa als rituals de negoci i a la manera de relacionar-se en l'àmbit laboral.
Impacte tecnològic i contrast cultural
El nivell tecnològic del país ha estat un altre dels elements més valorats. L'alumnat ha pogut comprovar la integració de sistemes digitals en la vida quotidiana, com els pagaments mòbils o les aplicacions basades en intel·ligència artificial.
Aquest desenvolupament conviu amb una forta presència de tradicions i protocols, fet que ha generat un contrast cultural que els estudiants han destacat com un dels aprenentatges més enriquidors de l'experiència.
Visió pràctica del comerç internacional
El programa ha inclòs també una jornada a Xangai, amb visites a les oficines d'ICEX i ACCIÓ Xina. Aquestes sessions han aportat una visió aplicada sobre els processos d'internacionalització i les dificultats associades, com les barreres duaneres, lingüístiques i administratives.
Els alumnes han valorat especialment la possibilitat de conèixer recursos institucionals que poden facilitar l'entrada a mercats internacionals en el seu futur professional.