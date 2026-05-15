El Dia Internacional de la Infermera reivindica el lideratge i la innovació de la professió

La commemoració del Dia Internacional de la Infermera al Bages ha reivindicat aquest dijous el paper clau de les infermeres dins del sistema sanitari i la seva aportació creixent en àmbits com la docència, la recerca i la innovació.
La jornada, celebrada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa sota el títol Infermeres que lideren: atenció centrada en la persona i resultats que transformen, ha reunit una vuitantena llarga de professionals de la infermeria i representants d'institucions sanitàries i acadèmiques del territori.
Durant la trobada també s'ha posat en valor l'evolució que ha experimentat la professió en els darrers anys i la seva contribució a una atenció més humana i centrada en la persona.
Reconeixement al paper de les infermeres
La benvinguda de la jornada ha anat a càrrec de la directora infermera d'Althaia, Assumpta Prat Santamaria, que ha destacat el pes cada vegada més rellevant de les infermeres dins del sistema de salut.
Prat també ha remarcat els projectes impulsats en els darrers anys dins la institució i l'increment del paper de les professionals d'infermeria en la generació de coneixement científic.
Premiades experiències sobre l'atenció al pacient
La jornada ha inclòs la quarta edició del concurs TalkINF, una iniciativa que permet a les infermeres compartir experiències i reflexions a través de xerrades breus. En aquesta edició s'hi han presentat onze experiències relacionades amb àmbits com l'atenció primària, la salut mental, la robòtica, l'atenció domiciliària o el pacient fràgil.
El públic assistent ha escollit com a guanyadora Lidia Mallofré Cordero, infermera d'atenció intermèdia i sociosanitària de l'Hospital de Sant Andreu de Manresa, de Sant Andreu Salut, per una intervenció sobre l'acompanyament al final de vida.
També ha estat reconeguda Esther Gonzalez Perez, infermera del CAP Sagrada Família de Manresa, de l'ICS Catalunya Central, que ha explicat el seu dia a dia i la relació amb els pacients.
Ponència sobre creixement professional
L'acte ha comptat igualment amb una ponència de Laura Raulet, fundadora de Learn and Grow i especialista en coaching i desenvolupament professional. Raulet ha compartit reflexions vinculades al creixement personal i professional dins l'àmbit de la infermeria.
Caminada i torneig de pàdel
Les activitats vinculades al Dia Internacional de la Infermera continuaran aquest dissabte amb una caminada per la llera del riu Llobregat, organitzada per la delegació al Bages del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). La sortida es farà des de l'aparcament de l'Ametlla de Merola.
A més, el 30 de maig se celebrarà la segona edició del torneig de pàdel d'infermeres.
Treball conjunt de les institucions sanitàries
La commemoració del Dia Internacional de la Infermera a Manresa és fruit de la col·laboració entre la Fundació Sant Andreu Salut, la Fundació Althaia, la delegació del Bages del COIB, l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central i la Facultat de Ciències de la Salut d'UManresa.
Aquest any, l'organització de la celebració ha anat a càrrec de la Fundació Althaia.