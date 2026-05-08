Althaia acomiada 23 residents que finalitzen la seva formació especialitzada

La Fundació Althaia ha celebrat l'acte de comiat dels 23 residents que aquest 2026 finalitzen la seva etapa de formació sanitària especialitzada a la institució. La jornada ha servit per reconèixer la trajectòria formativa dels professionals i per reafirmar l'aposta d'Althaia per la docència i la recerca com a eixos estratègics.
Residents de diverses especialitats
Del total de residents que han acabat la formació, 14 corresponen a especialitats pròpies d'Althaia, entre les quals hi ha Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Medicina Interna, Pediatria, Psiquiatria, Psicologia Clínica, Anestesiologia i Infermeria de Salut Mental, entre d'altres. Segons ha informat la institució, més de la meitat dels residents continuaran vinculats laboralment a Althaia.
La resta de professionals formen part de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central de l'Institut Català de la Salut i han tingut Althaia com a hospital de referència durant la seva formació.
Reflexió sobre tecnologia i intel·ligència artificial
L'acte ha comptat amb una conferència de Genís Roca Verard, consultor especialitzat en transformació digital i president de la Fundació Accent Obert, que ha abordat els canvis socials i tecnològics actuals sota el títol Societat i tecnologia. Què està passant i cap on anem.
Durant la intervenció, Roca ha reflexionat sobre l'impacte de la intel·ligència artificial i ha animat els nous professionals a utilitzar-la com una eina de progrés amb criteri i prudència.
Creixement de la formació especialitzada
El cap d'estudis de Formació Sanitària Especialitzada, Ramon Santisteve Prat, ha destacat el creixement de la docència a la institució, que actualment disposa de 28 places de 19 especialitats diferents. Entre les novetats del pròxim curs hi ha la incorporació de la formació en Farmàcia Hospitalària i Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència.
Per la seva banda, el director general d'Althaia, Manel Jovells, ha remarcat la importància de la docència i la recerca dins la missió de la institució, així com el paper que ha de tenir el futur Edifici del Coneixement.
Un obsequi simbòlic per als residents
Durant l'acte, els residents han rebut l'obra L'Abraçada, creada per l'alumne d'Elisava Albert Clariana Llobet. La peça simbolitza l'acompanyament i la proximitat que defineixen els valors de la institució.