15 de maig de 2026

Castellbell i el Vilar renova el bar i la terrassa de les piscines abans de l'estiu

Les obres incorporaran una nova pèrgola de 70 metres quadrats i millores a la cuina

  Obres a la zona del bar de les piscines municipals de Castellbell

Publicat el 15 de maig de 2026 a les 14:25

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar està executant aquest mes de maig diverses obres de millora a l'espai de bar de les piscines municipals amb l'objectiu de modernitzar unes instal·lacions que presentaven mancances en seguretat i higiene.

Els treballs compten amb una subvenció de 42.095 euros del Programa d'Autonomia Local 4.0 de la Diputació de Barcelona i coincideixen amb el procés de licitació del servei de bar, que continuarà obert a propostes fins al 24 de maig.

Millores al sistema elèctric i al mobiliari

Les actuacions afecten principalment la cuina i la zona de bar, on s'estan renovant elements que es trobaven en mal estat després d'anys sense inversions. Entre les millores previstes hi ha l'adequació del sistema elèctric, la renovació de mobiliari i la rehabilitació de portes, finestres, sostres, parets i tancaments.

Una nova zona d'ombra

Paral·lelament, el consistori també està reformant l'espai de terrassa amb la instal·lació d'una pèrgola de 70 metres quadrats que ampliarà la zona d'ombra i millorarà el confort dels usuaris.

L'Ajuntament assenyala que aquestes actuacions responen a la voluntat de disposar d'equipaments públics "de qualitat" i preveu que totes les obres estiguin acabades abans de l'inici de la temporada d'estiu, prevista pel 15 de juny.

